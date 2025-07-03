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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》睡不好按3穴道！ 中醫：降火氣、穩定心情又紓壓

2025/07/03 21:48

中醫師分享，睡不好可以按太衝穴、少府穴、神門穴改善；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師分享，睡不好可以按太衝穴、少府穴、神門穴改善；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣越來越熱，晚上是否常常覺得心煩氣躁、難以入眠？中醫師李琪於臉書專頁「和中醫一起生活︱李琪 中醫師」發影片推薦3個助眠穴道：太衝穴、少府穴、神門穴，幫助民眾紓壓放鬆、降火氣，提升睡眠品質。

李琪也在部落格上補充，嚴格來說，並不是只有「難入眠」才算睡不好，有以下7種情況其實都被列為「睡不好」的範疇中：

●無法在半夜12點前順利睡著。

●睡到一半會醒來。

●一直做夢且夢境清晰。

●一直淺眠、想事情，沒有真正熟睡的感覺。

●中間會起來小便。

●早醒且無法連續睡滿7小時。

●睡覺時會燥熱流汗。

她表示，當出現以上問題時，就代表睡眠品質正在下降，建議可以暫停白天的咖啡因攝取。咖啡因會刺激交感神經，造成心跳加速、亢奮、提神醒腦。一般來說，咖啡因會在攝取後的6-8小時被身體代謝掉，但仍有可能因體質偏異造成不同影響。因此，當睡眠問題嚴重時，還是先停止飲用比較好。除此之外，也可以透過按摩以下3個穴道來改善：

3穴道助眠 壓力大按太衝

●太衝穴：紓壓、減少焦慮，適合容易生氣、壓力的人按壓。

●少府穴：清心火、減少煩躁，適合嘴破、牙齦浮腫的人按壓。

●神門穴：減少失眠，適合有難入眠、多夢困擾的人按壓。

健康網》睡不好按3穴道！ 中醫：降火氣、穩定心情又紓壓

中醫師指出，壓力的人可以按摩太衝穴。（圖取自李琪臉書）

中醫師指出，嘴破的人可以按摩少府穴。（圖取自李琪臉書）

中醫師指出，嘴破的人可以按摩少府穴。（圖取自李琪臉書）

中醫師指出，多夢難眠的人可以按摩神門穴。（圖取自李琪臉書）

中醫師指出，多夢難眠的人可以按摩神門穴。（圖取自李琪臉書）

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