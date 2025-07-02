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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

天氣高溫炎熱易中暑 吃「天然白虎湯」可清熱解暑

2025/07/02 16:40

中醫師賴卉蓮表示西瓜俗稱「天然白虎湯」，具有清熱解暑、生津止渴等功效。（南投醫院提供）

中醫師賴卉蓮表示西瓜俗稱「天然白虎湯」，具有清熱解暑、生津止渴等功效。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕近日氣溫不斷飆高，民眾一不小心即可能發生熱傷害、熱衰竭或熱中暑，衛生福利部南投醫院中醫師賴卉蓮，建議民眾平日飲食除可藉由吃俗稱「天然白虎湯」的西瓜等食物解暑氣，也可透過刮痧來達到清熱降暑功能。

南投醫院院長洪弘昌指出，由於近日氣溫持續上升，動輒飆34至35度，當在大熱天底下進行短時間的運動或者長久暴露於悶熱的環境裡，不論是待在室內或室外，如果沒有補充適當的水分和鹽分，產生身體機能失常，便可能發生熱傷害、熱衰竭或熱中暑。尤其於戶外曝曬民眾應特別注意，在無適當防護措施下，易發生熱傷害，嚴重的話恐導致器官損壞、急性腎衰竭甚至危及性命，建議民眾在戶外除了做好防曬措施，應盡量避免在最熱的時段外出，也需補充足夠的水分。

中醫師賴卉蓮則表示，夏日要消暑氣，可吃西瓜、冬瓜、薏仁、蓮子、綠豆等清熱解暑的食物。其中西瓜俗稱「天然白虎湯」，味甘性寒，具有清熱解暑、生津止渴等功效，惟因其性寒，飲食宜適可而止，避免過食寒涼反而傷胃。

除了飲食外，刮痧也有清熱降暑功能，中暑症狀輕者，可以用刮痧板，或者邊緣鈍滑的銅錢、瓷匙等器具刮痧，在肩、頸部後側及上背部，進行反覆刮刷動作，皮下出現紅色或紫色瘀斑即可。

天氣高溫炎熱易中暑，中醫師賴卉蓮建議民眾可藉由刮痧及吃西瓜等食物清熱降暑。（南投醫院提供）

天氣高溫炎熱易中暑，中醫師賴卉蓮建議民眾可藉由刮痧及吃西瓜等食物清熱降暑。（南投醫院提供）

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