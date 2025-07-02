健康網》一直跑廁所卻尿不多？ 小心「膀胱過動症」作怪！

如果常有「突然無法忍耐想上廁所」「來不及進到廁所就漏尿」「睡眠期間想小便而醒來1次以上」，則可能是膀胱過動症引起的；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

文／謝岳樺

許多人抱怨常跑廁所，一有尿意就會想尿尿，但在廁所卻每次只解一點點，甚至未到廁所就忍不住漏尿出來，嚴重影響生活品質。

造成頻尿最常見的原因有泌尿道感染、膀胱過動症和攝護腺肥大。若檢查無泌尿道感染或是攝護腺的問題，則很有可能是膀胱過動症。

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根據國際尿禁協會（International Continence Society）的定義，並未指定具體的排尿次數，因為白天排尿頻率的增加是一個主觀問題，但若是您有「突然無法忍耐想上廁所」「來不及進到廁所就漏尿」「睡眠期間想小便而醒來1次以上」，則可能是膀胱過動症引起的。

膀胱過動症可以這樣治

第一線治療：著重生活型態的改變和行為療法

●出門前或睡前減少喝水。

●避免含有咖啡因和利尿的飲品，如咖啡、茶、酒精、碳酸飲料等。

如有膀胱過動症困擾者，應避免含有咖啡因和利尿的飲品，如咖啡、茶、酒精、碳酸飲料等；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●訓練膀胱，養成定時小便的習慣，訓練自己到有一定的尿意時再去廁所，有急尿感時嘗試轉移意力，多等五分鐘再去解尿。

●訓練骨盆底肌來增強肌肉力量，提高膀胱控制能力，如凱格爾運動。

●增進下半身血液循環，適度運動 （慢跑、走路）、熱敷骨盆等，提高血液循環有助於促進乳酸代謝，讓膀胱逼尿肌恢復柔軟，同時也有助於神經系統維持平衡，控制尿意。另外，要避免久坐，長時間坐姿會壓迫下半身血液循環。

●管理壓力和情緒，緩解自律神經功能失衡。當壓力過大、焦慮或過度疲勞，可能會導致副交感神經過度活躍，使膀胱頻繁收縮，引發頻尿症狀。

第二線治療：藥物療法

改善膀胱過動症，主要可由血管、神經、和體虛來著手。

●長期過度勞累、飲食失衡、壓力大、缺乏運動，或是痼疾纏身，導致氣血虧虛，身體血液循環不暢，肌肉失養無力，膀胱無力控制排尿，可透過疏肝養血、健脾胃、益氣活血，用補中益氣湯、炙甘草湯、加味逍遙散等。

若是長期勞損、年老體衰、或是久病體虛，導致腎氣不足，甚至腎陰陽兩虛，膀胱無法制約水液而頻尿和夜尿，則可用腎氣丸、還少丹、左歸丸、右歸丸等。

●長期心理壓力和焦慮、失眠、營養素缺乏、大腦隨年紀增長老化、慢性疾病、藥物作用等原因造成自律神經失調，自律神經過度活躍將使膀胱頻繁收縮，中醫可透過調整腸胃道，增進營養吸收；或是疏肝解鬱，養心安神，穩定神經和調整睡眠；或是健脾補腎，延緩腦部正常退化，根據情況可用四逆散、天王補心丹，桑螵蛸散、龍骨、牡蠣等。（作者為東興中醫診所醫師）

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