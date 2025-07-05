健康網》夏日必吃寶藏食材！ 國健署：補水、高纖助排便

國健署分享，冬瓜含水量極高，還富含膳食纖維，有助於腸道健康。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎熱的夏天想要消暑，除了冷飲、冰品外，不妨來點健康、天然的食材冬瓜。國民健康署於臉書專頁「食在好健康」發文指出，冬瓜含水量極高，不僅能補水、補足電解質，還富含膳食纖維，能促進腸道健康。

國健署分享，冬瓜雖然名字有「冬」，但它其實是夏天盛產的蔬菜。因為耐儲存、產季長，只要沒有損傷或病蟲害，可以一路從夏天存放到冬天，所以叫冬瓜。

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冬瓜3大營養價值

●含水量高達94.1%，清爽又補水。

●含鉀離子，可補充夏天流汗流失的電解質。

●含有膳食纖維，促進腸胃蠕動、增加飽足感。

冬瓜料理多元 製成茶飲注意糖量

國健署表示，冬瓜料理方式多元，能做出像是冬瓜排骨湯、炒冬瓜等清爽家常菜；而冬瓜茶更是經典的消暑飲品。但國健署提醒，市售冬瓜茶常會添加精製糖，雖然好喝，卻容易不小心攝取過量糖分。

國健署說，根據世界衛生組織（WHO）建議，依照每人每天攝取2000大卡的熱量來計算，精製糖應不可攝取超過每日總熱量的10%，也就是200大卡，換算糖量即為50公克（約10顆方糖）。因此，建議民眾減少飲用或是自行製作，降低糖量。

夏日消暑食材除了冬瓜外，國健署也補充了一些含水量高的蔬菜，例如黃瓜、萵苣、絲瓜、大番茄、苦瓜，它們水分含量甚至比西瓜、水梨還要高。

國健署列出夏季含水量由高到低的蔬果。（圖取自食在好健康臉書）

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