健康網》濫用止痛藥 恐釀胃出血！醫提4預防：這時候吃

不少年長者有使用止痛藥需求，然過量使用恐傷害胃部。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕部分人在頭痛或經痛時，會使用止痛藥（NSAIDs）然肝膽腸胃科醫師謝文斌提醒，這類藥物恐抑制保護胃黏膜的酵素，讓胃變得脆弱，長期下來可能引發胃潰瘍、甚至胃出血。

謝文斌在粉專「謝文斌醫師 肝膽腸胃專門」表示，許多人因關節痛、頭痛、經痛而長期使用止痛藥（NSAIDs），但你知道嗎？這類藥物會抑制保護胃黏膜的酵素，讓胃變得脆弱，長期下來可能引發胃潰瘍，或是胃出血！常見症狀包括：上腹痛、飯前或夜間胃痛、消化不良、甚至黑便或嘔血。特別是空腹吃藥、年紀大、有胃潰瘍病史的人，風險更高。

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台灣已經進入老齡化社會，老人們幾乎逃離不了「這裡痛、那裏痛、全身筋骨痠痛」然而表示，他在1個星期就遇到三個年紀大的病人，因為肌肉骨骼痠痛，過度依賴止痛藥而導致胃潰瘍出血，甚至出血太嚴重而收治住院治療的情形 !!

雖然治療後都順利出院，但是呼籲大家，止痛藥的濫用依然是一個值得注意的課題。

謝文斌說明預防方式：

●有需要長期用藥者，請搭配胃藥（如PPI）。

●能減藥就減藥，改用對胃較友善的止痛方式。

●記得吃飯後再吃止痛藥，保護胃部。

●若你曾胃痛或有黑便經驗，請及早諮詢醫師。透過胃鏡可精準診斷並早期治療，避免潰瘍惡化。

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