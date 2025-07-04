自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》運動補水攻略一次看！喝「它」降體溫心律、增耐力

2025/07/04 13:20

營養師表示，運動前補水有助預防脫水；運動中補水可提升運動表現；運動後補水能讓身體恢復正常代謝；情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，運動前補水有助預防脫水；運動中補水可提升運動表現；運動後補水能讓身體恢復正常代謝；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕運動後最重要的就是補充流失的水分及電解質，但你知道嗎？其實運動前、運動中也需要補水。對此，好食課營養師楊哲雄表示，運動前補水有助預防脫水；運動中補水可提升運動表現；運動後補水，能讓身體恢復正常代謝。至於冰水在運動時補給，除可降低體溫，也能減少心臟負擔與心律、提升耐力以及補水意願，好處也不少。

運動前補水預防發生脫水

楊哲雄於臉書專頁「好食課」發文指出，運動前充水分，可確保運動之前就處於足夠水合狀態，避免過程中迅速脫水，有助於保持身體的水分平衡和適當的血液循環，也能維持運動強度與狀態。建議於運動前30分鐘補充300-500毫升水分，讓身體處於水分平衡狀態下再開始運動。

運動中補水提升運動表現

楊哲雄表示，運動中補充水分可增加身體血容量，改善心臟功能和血液循環，從而提高運動表現和耐力，充足的水分還可減輕肌肉疲勞和痙攣的風險。建議運動期間每過20分鐘補充100-200毫升水分，以防運動中脫水。

運動後補水恢復身體代謝

楊哲雄說，運動時身體會流汗以調節體溫。汗水中含有水分和電解質，包括鈉、鉀和氯等。這些物質的流失導致身體水分不足，若無適量補充，身體容易出現脫水情況，進而影響體溫調節、血液循環和心臟功能，甚至有致命風險。運動後，建議補充流失體重的1.25-1.5倍（公升水／公斤體重），意即減少幾公斤就喝幾公升的水，或根據流汗狀況再額外補充。

楊哲雄進一步說明，對於大於1小時的長時間、高強度的運動，例如：長跑、單車比賽或高強度訓練，補充運動飲料可能更為適合，因為它們可以提供能量和電解質的補充。若補充運動飲料，以男生600毫升／女生400毫升為原則，每15-20分鐘補充一次。

至於消暑的冰水，是否適合運動補充？楊哲雄解釋，有人說運動喝冰水很傷身，其實目前並沒無足夠證據支持這個說法；相反地，運動喝冰水可避免體內溫度過高、提升運動耐力，而且冰水有助降低心率，減少心肌收縮次數與心臟負擔，加上冰水適口性佳，也能增加補水次數。但心臟或腦血管疾病患者切記不可一次大量飲用冰水，需分多次適量補充。

營養師說，運動喝冰水可避免體內溫度過高、提升運動耐力，而且有助降低心率，減少心肌收縮次數與心臟負擔，也能增加補水次數；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，運動喝冰水可避免體內溫度過高、提升運動耐力，而且有助降低心率，減少心肌收縮次數與心臟負擔，也能增加補水次數；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中