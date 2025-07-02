新北偏鄉衛生所老舊待整建 議員鄭宇恩籲市府儘速推動改建

新北市三芝等6個行政區衛生所建物皆疑已超過使用年限，不僅空間不足、設施老舊，更影響民眾就醫品質與基層醫療人力的留任意願。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕面對近期偏鄉醫療現況，新北市議員鄭宇恩表示，新北部分衛生所建物皆疑已超過使用年，不僅空間不足、設施老舊，更影響民眾就醫品質與基層醫療人力的留任意願，盼市府加快改建腳步，不應一再延宕。衛生局長陳潤秋回應，全市29區衛生所皆未超過建物使用年限55年，目前已完成耐震評估及補強程序，市府會持續協調與規劃用地整合取得，優化服務動線。

鄭宇恩指出，三芝、蘆洲、石門、八里、鶯歌與坪林等6區衛生所早已列入市府的用地需求清單，但多年來仍未見具體進度。市府應盡速推動老舊衛生所的原地拆除重建，或符合年限的公家機關單位一起改建、整合行政資源等，讓衛生所能有充足場域、安全環境，改建不只是硬體翻新，更是對醫療人員工作環境與留任的投資，共同提升偏遠地區醫療服務。

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議員陳偉杰也建議，對於「無醫里」地區的醫療需求緊迫，市府應優先處理，同時強化巡迴醫療車配置與運行，補齊醫療照護最後一哩路。另，偏鄉醫療人力長期不足，制度上應強化醫療人員的加給與相關保障，讓願意到偏鄉服務的醫護人員能夠安心工作、穩定留任。

市長侯友宜說，偏鄉老舊衛生所問題早已要求衛生局與財政主計單位研議處理，並比照警消老舊廳舍原則優先整建。這些據點對偏鄉醫療至關重要，未來也希望能吸引更多醫師進駐，因此將列為優先辦理的重大工程。不過，部分區域仍面臨用地難尋的困難，市府會持續協調與規劃。

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