健康網》「它」護心、顧眼、促代謝 營養師揭4優點

營養師表示，如果單靠毛喉鞘蕊花瘦身效果還是有限，還需搭配均衡飲食及運動；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你聽過「毛喉鞘蕊花」嗎？營養師王證瑋於臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文分享，它是身體健康的小幫手，其中的天然成分「毛喉素」能夠幫助控制體重與改善代謝、支持心肺健康、放鬆支氣管、保護眼睛。

王證瑋指出，毛喉鞘蕊花是一種來自印度的傳統草本植物，在當地流傳已久，現在也常被做成保健食品。而毛喉素（Forskolin），則是從中提煉出來的一種天然成分，有以下4個好處：

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4營養好處 有助於脂肪分解

●幫助燃燒脂肪、調節體重：毛喉素能讓脂肪分解的速度變快，有助於提升代謝，對想控制體重的人是個不錯的輔助選擇。

●心臟與血壓健康：毛喉鞘蕊花可能有擴張血管、幫助血流的效果，讓心臟壓力減輕，對於照顧心血管健康有幫助。

●舒緩氣喘、呼吸順暢：有些研究指出，毛喉素有放鬆支氣管的作用，對氣喘、呼吸不順的人可能有幫助。

●有助降低眼壓、保護眼睛：早期研究發現，毛喉素可能幫助穩定眼壓，對青光眼或眼睛容易疲勞的人可能有保護作用。

王證瑋提醒，想靠毛喉鞘蕊花瘦身，還是要搭配均衡飲食、運動才有效。同時，有服用高血壓、心臟病藥物的人，建議要先詢問醫師再補充。另外，購買上要選擇信譽良好的品牌，避免使用來路不明的保健品。

營養師分享毛喉鞘蕊花4好處：保護眼睛、控制體重、支持心肺健康、放鬆支氣管；圖為情境照。（圖取自freepik）

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