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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》冬病夏治「三伏貼」作用與禁忌一次看

2025/07/02 18:42

中醫師建議，若體質允許可嘗試三伏貼，以便在冬季能多一分力，對抗過敏性鼻炎等疾病。（圖取自freepik）

中醫師建議，若體質允許可嘗試三伏貼，以便在冬季能多一分力，對抗過敏性鼻炎等疾病。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕只是貼一片藥餅，就能驅除體內寒氣，預防冬季疾病？中醫師王大元表示，三伏貼運用「冬病夏治」觀念，貼在特定穴位，對於預防過敏性鼻炎、氣喘等疾病有效果。然懷孕婦女以及正在感冒的人，不建議嘗試。

三伏貼冬病夏治

王大元在粉絲專頁「元氣中醫師 王大元」說明，三伏貼運用「冬病夏治」的概念，選擇在一年當中最熱的三伏日，陽氣旺盛之時，用辛溫香燥的藥物，貼敷在背部的大椎、風門、肺俞、腎俞和定喘穴等，使陽氣由背入肺，驅散陳年潛伏在體內的寒邪，提升免疫力。以台灣人口來看，每三個人就會有一個人罹患過敏性鼻炎，且鼻炎患者中約有1/3會合併氣喘、異位性皮膚炎或尋麻疹，多在冬季發病，因此大家可以在夏天使用「三伏貼」做預防，研究結果顯示三伏貼對於過敏性鼻炎、氣喘、慢性阻塞性肺病、皮膚炎和呼吸道疾病均有療效。

選對「三伏貼」時間，有效提高免疫力，三伏貼是利用一年中最炎熱之時，扶助自身正氣，預防冬季陳年痼疾的復發。三伏貼最佳治療時間是7月21日（初伏）、7月30日（中伏）、8月10日（末伏）。需要在初、中、末伏三天各貼一次。不過古今氣候差異漸大，因此只要在夏至過後治療就可以囉！

三伏貼禁忌症

正值感冒、發燒、細菌感染、皮膚過敏、懷孕婦女、1歲以下幼兒或體質濕熱者，不建議進行三伏貼療法。另外，敷藥後飲食上須以清淡為主，禁食冰飲、生冷瓜果、油膩及辛辣等刺激性食物，以免影響治療效果。

三伏貼要貼多久？

一般來說，成人的貼敷時間為4到6小時，幼兒和皮膚嫩薄的人貼敷2到3小時即可。貼敷後局部會有輕度瘙癢、灼熱感，多為藥物正常反應，如果貼敷後感到局部刺痛搔癢，則須再縮短時間，如有局部起泡、破潰，應立即取下藥膏。

三伏貼是運用夏季節氣和藥物特性，敷貼在穴位使陽氣長驅直入肺部，適合於虛寒性體質，濕熱過敏體質應盡量避免，可經中醫師診斷，再決定是否進行三伏貼。

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