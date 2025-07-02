限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
癌細胞的末日！科學家找到「必殺開關」癱瘓蛋白質工廠
葉立斌／核稿編輯
〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科技新聞網站《SciTechDaily》報導，美國約翰霍普金斯大學研究團隊發現一種全新抗癌策略，能「關掉」癌細胞製造蛋白質的總開關，迫使腫瘤停止生長，為精準治療帶來突破。
癌細胞為了快速分裂，需大量製造蛋白質。這項生產仰賴一種稱為RNA聚合酶I（Pol 1）的關鍵酵素，其作用如同複印機，源源不絕產出建構蛋白質工廠的藍圖。研究人員設想，若能關閉這台複印機，癌細胞將無法維持其代謝與生長需求。
請繼續往下閱讀...
進一步實驗中，研究人員發現，一種原被認為只是工廠結構零件的蛋白質RPL22，竟具備「雙重功能」。除了參與蛋白質製造，RPL22還能調控基因訊息編輯，扮演細胞行為的潛在調節者。這項發現首次揭示蛋白質工廠與基因控制之間的深層關聯。
這種新策略對某些基因修復系統有缺陷的癌症特別有效，包括部分大腸癌、胃癌與子宮癌。研究團隊表示，這些癌細胞因修復能力不全，反而暴露出結構弱點，使其對這項療法特別敏感。
在利用病患腫瘤樣本進行的動物實驗中，一款名為BOB-42的實驗藥物可抑制多種腫瘤生長，其中黑色素瘤與大腸癌的體積縮小幅度高達77%。研究人員並推測，這項療法可能改變癌細胞表面，使免疫系統更容易辨識與攻擊，未來若結合免疫療法，有望對抗具抗藥性的頑固腫瘤。
研究團隊表示，此發現開啟了重新理解癌細胞行為的新思維框架，有望催生下一代標靶治療。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應