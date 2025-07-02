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彰化復康巴士衝上80輛 全靠民間捐贈
〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長照需求年年攀升，復康巴士使用量暴增，年服務人次超過25萬，比彰化市人口還多，車輛使用頻繁、汰換率高，所幸有企業與善心人士持續捐贈，讓汰舊換新不中斷。今（2日）再添9輛全新復康巴士，全縣總數達到80輛，天天跑遍26鄉鎮市。
不少人好奇，為何彰化人這麼愛捐復康巴士，年年都有人捐？社會處表示，許多捐贈者親友曾受惠，認為捐車是最直接有感的公益方式，加上，縣府委外負責車輛營運與維修，車齡達10至12年或行駛25萬公里以上就得汰換，每年都會設定目標，由社會處與消防局依需求媒合有意捐贈者。
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彰化自2019年起與企業、善心人士合作汰換復康巴士，截至目前共換掉76輛，總價值達1億4284萬元，幾乎全靠民間力量支撐。
今天上午，縣府在原住民生活館舉辦新車啟用儀式，縣長王惠美頒發感謝狀，並與捐贈者一同見證新車啟用。每輛市值逾200萬元，總價1874萬9000元。
這次捐車名單包括：佳賀精機董事長陳俊志、英發企業董事長陳嘉祥、麗窗企業董事長黃世彬、葉永松、詹朝梁與詹朝棟、彰化六信愛心慈善會（2輛）、顏錫文、江麗珠、陳恒言、陳韋伶、陳彥宇（陳家3人共捐1輛）等人。
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