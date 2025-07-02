健康網》人瑞醫師現身說法 公開102歲不老秘訣

人瑞醫師霍華德・塔克鼓勵人們，保持身心活躍，不要心懷仇恨，正是長壽秘訣；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕自1947年開始行醫的霍華德・塔克（Howard Tucker），是全球最年長的執業醫師，就在他即將迎來103歲生日之際，他的白袍還不打算收到衣櫃，新冠疫情初期，他仍參與病患照護。現在的他仍然還正積極尋找新工作中，他不藏私地分享保持充沛活力的祕訣：保持學習，與人互動。

《國家地理》（National Geographic）報導，現年102歲的霍華德・塔克（Howard Tucker）在1947年取得醫學博士學位，1953年完成神經科住院醫師訓練。在第2次世界大戰期間，他曾在美國海軍服役，並在韓戰時擔任大西洋艦隊的神經科主任醫師。1989年，當時67歲的他仍精神奕奕，決定攻讀法律學位，並一邊當神經科醫師一邊考取了俄亥俄州律師資格。今年7月，他將迎來103歲生日。

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新冠疫情初期，他也參與病患照護。如今，他偶爾仍會在俄亥俄州克里夫蘭的凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）教導醫學與法律系學生，也持續擔任醫療法律案件的專業顧問。不止如此，霍華德・塔克也成 TikTok 網紅，由他的孫子奧斯汀（Austin）等人為他創建帳號「接下來是什麼？」（whatsnextmovie），影片充滿了他與對生活的熱情。目前已超過10 萬名粉絲，而且人數還在增加中。

醫師霍華德・塔克曾說「退休是長壽的大敵」。他在接受《國家地理》專訪時指出，「這不是我個人的臆測，已有研究證明。」每多工作1年，罹患失智症的風險就會降低。持續做決策、與人互動非常重要，這能減緩大腦功能的退化。同時也呼應一句老話：「用進廢退」。如果你不用大腦，它就會逐漸退化。

他雖然鼓勵不要退休，但是對於影響健康的工作，霍華德・塔克卻建議，「我希望這些人能轉換跑道，學習一個新的職業。」他曾經有位病人，每天上班前都要在公司附近繞好幾圈，才能勉強進去上班，她是名秘書。結果因為長期壓力太大，42歲就中風。所以對她來說，最好的建議當然是換老闆。

人瑞醫推薦養成的3個健康習慣

醫師霍華德・塔克表示，他一直在做的健康習慣有3項：保持身心活躍、絕對不要抽菸，以及不要心懷仇恨。

當你憎恨一個人時，其實是在傷害自己。你的心跳會加快，血壓也會升高，就跟焦慮時的壓力反應一樣。仇恨是一種本能，當我們討厭某人時，好像會讓自己在情緒上覺得比較「高人一等」，但其實不是這樣的。這種情緒沒有實質意義，只會對身體造成不健康的生理反應。

關於飲食習慣是否會影響壽命？醫師霍華德・塔克的答案是，「我不認為有一種飲食方式適合所有人，」這輩子他看過無數飲食潮流來來去去，幾乎每隔一陣子就會有新研究說某種食物有益，或某種食物有害。但很明顯，多吃天然、健康的食物，少吃加工品、油炸物和甜食，對長遠健康有幫助。

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