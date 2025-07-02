45歲退伍軍官上下樓梯困難！半月軟骨移植術助灌籃心願

醫師洪嘉鴻指出，半月軟骨損傷是常見的膝關節運動傷害，約佔膝傷的60％。美國研究指出，每10萬人中約60至70人需接受半月板撕裂相關手術，其中約三分之一為運動傷害所致，台灣每年至少4000人為半月軟骨損傷所苦。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕45歲退伍軍官曹先生是運動狂熱者，卻因前十字韌帶斷裂，輾轉各大醫學中心多次手術，導致半月軟骨嚴重耗損、喪失原有的關節緩衝功能，連上下樓梯都感到困難。因此他接受天主教輔仁大學附設醫院運動醫學中心醫師洪嘉鴻主刀的「半月軟骨移植手術（Meniscal Allograft Transplantation, MAT）」，不僅順利重返工作崗位，避免提早置換人工關節，完成「還想要灌籃」的心願。

洪嘉鴻表示，半月軟骨的主要功能是分散關節負荷、穩定關節並保護關節表面軟骨健康，若年輕、活動量大的患者若未妥善處理，可能加速退化，引發關節慢性疼痛。

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他指出，半月軟骨損傷是常見的膝關節運動傷害，約佔膝傷的60％。美國研究指出，每10萬人中約60至70人需接受半月板撕裂相關手術，其中約三分之一為運動傷害所致，台灣每年至少4000人為半月軟骨損傷所苦。

洪嘉鴻說明，「半月軟骨移植手術」透過植入與患者膝關節匹配的半月軟骨組織，能有效緩解膝痛、延緩關節退化，並預防骨關節炎。適用50歲以下、早期關節退化的年輕運動族群，其手術成功率約85％，術後沒有副作用，但若手術失敗，可能要重複移植半月軟骨。

許多運動員受傷後常接受「半月板移除手術」，洪嘉鴻表示，半月板切除有助運動員快速重返職場，但不久後可發現關節軟骨過度負擔，因此建議職業生涯結束後，接受「半月軟骨移植手術」。

天主教輔仁大學附設醫院運動醫學中心導入最新醫學技術，同仁在記者會合影。（記者陳奕劭攝）

輔大醫院運動中心醫師洪嘉鴻表示，半月軟骨的主要功能是分散關節負荷、穩定關節並保護關節表面軟骨健康，若年輕、活動量大的患者若未妥善處理，可能加速退化，引發關節慢性疼痛。（記者陳奕劭攝）

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