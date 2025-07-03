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健康網》盛夏「桃」正著時！ 農糧署授3招挑出爆汁水蜜桃

2025/07/03 07:30

農糧署分享挑選水蜜桃3撇步：果型渾圓飽滿、香氣濃郁、果蒂周圍果皮泛黃白。（資料照）

農糧署分享挑選水蜜桃3撇步：果型渾圓飽滿、香氣濃郁、果蒂周圍果皮泛黃白。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現在正值國產水蜜桃的產季，香甜可口好滋味讓許多人愛不釋手！農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享挑選3撇步：果型渾圓飽滿、香氣濃郁、果蒂周圍果皮泛黃白，幫助民眾買到口感絕佳、鮮嫩多汁的水蜜桃。

農糧署表示，4-8月是國產水蜜桃的主要產季，依種植海拔高度及氣候不同，可分為「平地水蜜桃」及「高山水蜜桃」，風味、口感也各有千秋。

●平地桃：來自約海拔1200公尺以下的坡地，主要栽種於臺中新社、東勢、石岡、苗栗大湖、卓蘭及高雄那瑪夏等地區，以4-6月為產季，又以5月為盛產期，所以平地桃在北部又有「五月桃」的稱號。

●高山桃：來自海拔1400公尺以上山區，主要栽種於臺中和平、桃園復興、新竹尖石、南投仁愛等地區，並以7-8月為產季，有果實較大、香甜多汁等特色。

農糧署列出桃子產期及品種差異。（圖取自農糧署臉書）

農糧署列出桃子產期及品種差異。（圖取自農糧署臉書）

農糧署指出，水蜜桃營養價值高，含有豐富的維生素、礦物質及膳食纖維。該怎麼挑選到成熟且香甜多汁的桃子，有3個重點可注意：

●果型飽滿：果型圓整飽滿、縫合線淺，口感較佳。

●香氣濃郁：代表果實成熟度高，較香甜多汁。

●果蒂周圍果皮泛黃白：果蒂周圍果皮顏色偏黃白程度愈深，成熟度愈高。

針對水蜜桃的保存方式，農糧署建議，還沒成熟的水蜜桃應移至陰涼通風處，以常溫存放；成熟後則以廚房紙巾個別包裹，再盡速放入塑膠袋冷藏。

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