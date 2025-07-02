科學家揭耳鳴祕密 深度睡眠竟能「關掉幻聽」開關

研究指出，耳鳴可能源自大腦特定區域在夜間未完全「入睡」；圖為情境照。（照片來源：達志影像）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕惱人的耳鳴，或許是你的大腦部分區域「拒絕沉睡」的訊號。根據科學新聞網站《ScienceAlert》報導，英國牛津大學的神經科學家們提出一項新假說，認為耳鳴與睡眠之間，存在著1個奇特的雙向關係：腦中過度活躍的聽覺區塊，可能在睡眠中依舊保持清醒，進而干擾睡眠；但反過來，當大腦進入最深度的睡眠時，卻又能強力地抑制耳鳴的感知。

全球約有15%的人口為耳鳴所苦。這種在沒有外部聲源的情況下，卻能聽到鈴聲或嗡嗡聲的現象，被稱為「幻覺感知」（phantom percept）。科學家認為，這與大腦特定區域（如聽覺皮層）的「過度活躍」有關，而睡眠正是觀察這種大腦活動變化的最佳窗口。

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這篇由牛津大學神經科學博士生米林斯基（Linus Milinski）與睡眠生理學教授維亞佐夫斯基（Vladyslav Vyazovskiy）等人合撰的分析指出，耳鳴患者的大腦，可能處於1種「部分清醒，部分沉睡」的狀態，導致其深度睡眠時間較短。

然而，研究也發現，只要一旦進入最深層的「慢波睡眠」（Slow-wave sleep, SWS），耳鳴的感知似乎就會被強力壓制。科學家推測，這可能是因為深度睡眠時，大量神經元同步進入「恢復模式」，這種強大的集體節律，強制蓋過了過度活躍的腦區，並暫時切斷了不同腦區間的通訊，讓「幽靈之聲」暫時消失。

這個「睡眠與耳鳴的雙向關係」，為治療這種頑固的疾病開啟了全新的大門。研究者指出，未來的治療方向，可能不再是直接針對耳朵，而是轉向如何「調控睡眠」。

例如，「睡眠限制療法」，一種常用於失眠治療的行為介入策略，便是透過讓患者僅在真正疲倦時才上床，來有效增強慢波睡眠的強度。未來若能開發出更直接、更安全地增強深度睡眠的方法，或許就能成為一種有效管理甚至治療耳鳴的全新非藥物療法。

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