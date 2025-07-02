關鍵腦波指標有助憂鬱症治療 中大攜手北榮團隊登國際期刊

中央大學認知智慧中心與台北榮民總醫院攜手合作，為憂鬱症個人化精準治療帶來重要突破。（實際研究在台北榮總精神科進行，此圖為實驗室示意圖）。（中央大學提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕治療憂鬱症新契機！中央大學與台北榮總團隊攜手發現憂鬱症狀與治療反應的關鍵腦波指標，並可進一步預測病患治療成效，獲《國際臨床與健康心理學期刊》（International Journal of Clinical and Health Psychology）刊登，未來加入AI工具後更能有望應用於個人化精神健康照護。

該研究在經國科會及教育部多年來的支持下，由中央大學認知智慧與精準健康照護研究中心主任阮啓弘及助理研究員蔡怡君，攜手台北榮民總醫院精神部情緒精準醫療中心主任李政達進行。團隊以目前經美國及台灣食藥署都已核准的重度憂鬱症治療方法之一的「重複性經顱磁刺激（rTMS）」進行研究。

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研究團隊說明，rTMS是透過磁場在大腦皮質誘發微弱電流，以調節異常的神經活動。然而，臨床經驗顯示rTMS的治療效果因為個別憂鬱症症狀差異大而無法完善，因此如何提供更精準的治療參數與預測機制，成為實現個人化精神醫療的重要課題。

團隊應用了中研院院士黃鍔任職中央大學期間領軍開發的「全息希爾伯特頻譜分析法（HHSA）」，透過如精密3D顯微鏡般解析腦波中不同頻率之間的動態調變互動，成功發現與憂鬱症狀與治療反應相關的關鍵腦波指標，並突顯出這類腦波型態對於預測治療反應的高度潛力價值。

研究團隊指出，針對藥物治療反應不佳的難治型憂鬱症患者的研究結果顯示，一種過去較少被關注的高頻Gamma腦波，在受到較慢的Alpha與Beta腦波調控時，其強度與憂鬱症狀的嚴重程度呈現正相關。且若患者在治療前的Gamma活動較低，通常對rTMS治療反應較佳，反之則成效有限。

為實現更高效的精神健康照護，研究團隊表示，目前正積極開發結合人工智慧、深度學習與先進模型的即時閉環電磁刺激系統，根據個體腦波狀態即時調整刺激參數，期望能更有效改善重度憂鬱症患者的症狀，朝向精準個人化神經及精神醫療的目標邁進。

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