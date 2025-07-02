多年膝關節疼痛反覆發作 竟是罕見腫瘤作祟！

台南市立安南醫院骨科醫師方啟榮門診示意圖。（圖：安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕38歲林先生多年來飽受右膝關節疼痛困擾，甚至已在醫學中心做過2次手術，卻仍反覆復發，讓他日常走路、上下樓梯都是折磨。經人轉介到台南市立安南醫院求診，終於查明病因為罕見的「滑膜軟骨瘤病」，醫師為他做關節鏡微創手術，1次性完整清除病灶，術後恢復良好、可正常行走，重拾生活品質。

安南醫院骨科醫師方啟榮表示，林先生原以為只是一般退化性關節炎，但持續性的疼痛與活動受限，讓他奔走於多家大型醫療院所，甚至動過2次膝關節手術，不過，手術後症狀非但沒有明顯改善，疼痛反而加劇。

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方啟榮檢視患者症狀，其實與典型的退化性關節炎不盡相符，進一步安排影像學檢查，發現應是滑膜軟骨瘤病作祟，這是1種罕見的滑膜細胞異常增生疾病，會在關節腔內產生多顆軟骨結節，在關節中游離、堆積，導致關節腫脹、卡住甚至疼痛難耐。多見於膝、肩、髖等大關節，好發於30～50歲的男性，常見症狀包括關節疼痛、腫脹、卡住感及活動受限，治療方式以手術為主，關節鏡微創手術可達到清除病灶與保留關節功能的目標。

方啟榮說，考量林先生已接受過2次開刀治療且效果不彰，醫療團隊採行關節鏡微創手術，術中透過關節鏡從小傷口進入關節腔，清楚觀察滑膜與異常軟骨結節的位置，進而精準完整摘除病灶，並清除發炎滑膜，保留關節結構完整。術後隔天林先生即可下床行走，短短幾週即恢復正常活動，長期困擾他的膝關節疼痛也完全解除。

滑膜軟骨瘤病雖屬於良性腫瘤，若未及時處理，可能導致關節持續破壞、活動受限，甚至日後退化加速。方啓榮提醒，由於此病罕見，早期症狀與一般退化性關節炎相似，經常被誤診或忽略。因此，若膝關節疼痛持續超過3個月，或活動時有卡住、腫脹現象，務必接受專科醫師檢查，必要時透過關節鏡進一步診治，可避免不必要的反覆手術與病情惡化。

滑膜軟骨瘤病。（圖：安南醫院提供）

滑膜軟骨瘤病手術前可以看到反覆發作，導致關節嚴重積液。（箭頭為腫瘤處）（圖：安南醫院提供）

患者滑膜軟骨瘤病手術後1年追蹤，腫瘤未再復發，積液狀況得以緩解。（圖：安南醫院提供）

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