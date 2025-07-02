奇蹟！19週肚裡開刀救雙胞胎 610克寶寶長大了

早產時僅610克的男嬰，歷經新生兒加護病房120天的照護後順利出院，如今已健康成長，成為醫院與家庭口中的「奇蹟寶寶」 。（醫院提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕610公克的生命奇蹟！年僅28歲的年輕媽媽懷上同卵雙胞胎，卻在孕期17週被診斷罹患罕見且高風險致命的「雙胞胎輸血症候群」（TTTS），兩個寶寶命懸一線，若不及時介入，恐雙雙難以存活。經轉診至彰化基督教醫院，醫療團隊冒險在孕期19週進行高難度「胎兒鏡雷射手術」（FLA）開刀救命，最後雖僅救活一個卻也締造台灣醫療新頁，610克的男嬰在新生兒加護病房奮戰120天後出院，如今已一歲半，健康成長。

彰基表示，該孕婦懷的是「單絨毛膜雙羊膜」的同卵雙胞胎，17週被她原產檢的醫院，診斷出罹患嚴重TTTS疾病，兩個寶寶共用胎盤，卻因血管異常相通導致供血給對方的寶寶會貧血、羊水過少，而受血的寶寶則可能羊水過多導致甚至心臟衰竭而造成水腫，情況危急，隨後轉診至彰基基因醫學部主任陳明門診。

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陳明以高解析度超音波發現其中一胎已無膀胱尿液、臍帶血流異常，顯示已進入TTTS第3期重度階段。經過羊水引流與基因檢查排除遺傳異常後，陳明團隊為孕婦量身設計手術路徑，並以迷你開腹結合單孔胎兒鏡手術，於第19週成功切斷異常血管連結。手術動員10多名產科、麻醉科及護理團隊，是彰基首次完成胎兒鏡手術。

然而，危機仍未解除。寶寶到第26週時，其中1名寶寶腎臟發育不良、生長遲滯，媽媽更出現「鏡像症候群」（Mirror Syndrome），與胎兒同步出現水腫與妊娠毒血症，屬極高風險懷孕。醫療團隊緊急剖腹產下兩名男嬰，分別僅610克與346克，體重幾乎與寶特瓶相當。

610克寶寶即使早產，在住院120天後出院，如今發育良好，已1歲半了；346克寶寶則因臍帶異常纏繞及先天腎臟缺陷，在加護病房搶救數日後仍回天乏術。陳明說，如果當時沒有接受胎兒鏡手術，兩個寶寶可能都救不回來，救活是上帝的恩賜。

醫學中心彰基產科、麻醉科與護理團隊，首度挑戰「單孔胎兒鏡手術」，成功切斷雙胞胎間異常血管連結，寫下台灣醫療新頁。（醫院提供）

彰基總院長陳穆寬表示，這不只是一次醫療挑戰的勝利，更是彰基醫療團隊「不放棄任何一條生命」的具體展現，「我們用專業和信念，守住了一個家庭的希望！」

這場從17週發病、19週手術、26週剖腹，到新生兒住院120天的生命旅程，媽媽與醫療團隊一同撐過最黑暗時刻，也讓這起創新的醫療案例登上國際學術期刊，成為台灣寶貴的經驗分享。彰基強調，手術高難度與高風險，世界上只有少數醫學中心的產科可以施行此治療，彰基成功寫下台灣醫療新頁。

610克早產寶寶現在活潑好動，坐在嬰兒床上與玩偶互動，模樣逗趣可愛，展現堅強生命力。（醫院提供）

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