白內障手術是否必要 專家建議多方諮詢避免誤判

白內障手術方式與人工水晶體選擇需謹慎。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國內白內障患者有逐年增加的趨勢，許多民眾一旦被診斷出白內障，常以為「非開刀不可」，但專家提醒，白內障的進展與影響程度因人而異，是否需要手術應由醫師綜合評估，並建議患者在接受手術前多尋求第2意見，避免不必要的醫療支出與風險。

眼科醫師鄭勝輝表示，臨床曾遇過1位病患，被其他醫師診斷為白內障並建議儘速手術，但該患者矯正視力仍有0.9，實際上尚無手術急迫性。白內障初期可能僅造成輕微視力模糊，若日常生活尚未受到明顯影響，並不急於動刀。

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白內障最常見的成因是老化，但近年因長時間使用手機，造成眼睛過度疲勞、乾燥，導致不到60歲即出現白內障症狀的年齡層逐漸增加。其他可能因素還包括外傷、糖尿病、先天異常、長期使用類固醇等。症狀主要為視力模糊，進展時甚至會導致近視加深或老花眼改善，到了晚期則可能引發青光眼等併發症，甚至永久性失明。

針對白內障治療，鄭勝輝強調，目前並無藥物能夠有效延緩或逆轉白內障，手術是唯一的治療方式。傳統手術切口大、恢復期長，而現代手術例如採用超音波乳化術，將混濁的水晶體震碎後吸出，並植入人工水晶體，切口僅0.22公分，復原速度快、併發症機率低。一般而言，當白內障影響到日常生活或最佳矯正視力降至0.5以下時，就建議考慮進行手術。

不過，並非所有人都適合使用超音波乳化術，特別是水晶體已過熟或硬化者，手術過程需較長時間使用超音波，可能增加角膜內皮細胞損傷風險。因此對於過熟型白內障，應更謹慎選擇手術方式。

人工水晶體的選擇也是患者需審慎考慮的部分。健保給付的單焦點球面水晶體費用約3000元，若選擇自費水晶體，根據品牌與功能，價格可能從數千元至十幾萬元不等。有些醫師可能會以專業術語向患者推薦高價自費選項，導致患者無法做出最符合自身需求的選擇。

他建議，患者在考慮手術前，應多方諮詢不同醫療院所，清楚了解人工水晶體的差異與優缺點，並根據視力狀況、生活需求與經濟能力做出決定。與醫師充分溝通，瞭解不同手術方式的安全性與恢復情況，也應詢問是否可申請醫療保險給付，以降低自費負擔。

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