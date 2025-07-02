健康網》當心「亮片眼影」傷角膜！ 醫揭4類高風險化妝品

醫師提醒，閃亮眼影與含亮片眼妝可能含有微小金屬片或塑料亮片，一旦掉入眼睛，可能刮傷角膜表面，造成角膜擦傷或引發結膜炎，要小心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為了讓眼睛看起來更明亮、有精神，不少人會化眼妝，但眼科醫師臨床發現，有越來越多患者因為化妝品導致眼睛問題前來就醫，尤其是年輕女性，因此特別提醒，可別以為只是小問題，一不留神就可能會造成結膜炎、角膜炎或是瞼緣炎等嚴重的眼睛傷害。

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄諾貝爾 屏東 東港」指出，最容易傷害眼睛的化妝品有4大類，分別是閃亮眼影與含亮片眼妝、睫毛膏與假睫毛膠水、線液與眼線筆特別是內眼線，以及粉狀眼影與蜜粉。

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閃亮眼影與含亮片眼妝

粘靖旻指出，閃亮眼影與含亮片眼妝可能含有微小金屬片或塑料亮片，一旦掉入眼睛，可能刮傷角膜表面，造成角膜擦傷，亮片邊緣銳利，容易卡在結膜下方難以清除，長時間刺激可能引發結膜炎。

睫毛膏與假睫毛膠水

粘靖旻指出，這類產品往往含有刺激性化學物質，例如：含有甲醛或對羥基苯甲酸酯等防腐劑，容易引發過敏；使用過期睫毛膏，細菌滋生可能導致嚴重眼睛感染；假睫毛膠水中的氰基丙烯酸酯成分，一旦接觸眼球可能造成化學性角膜炎。

眼線液與眼線筆

特別是內眼線（畫在睫毛內側的眼線）會阻塞分泌腺體，增加乾眼症的風險，而色素顆粒可能刺激角膜，長期使用可能導致瞼緣炎。

使用眼線筆或是眼線液在畫內眼線時，要小心別阻塞分泌腺體，增加乾眼症的風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

粉狀眼影與蜜粉

這類產品的粉塵問題特別嚴重，細小粉末容易飄入眼內，某些顏料可能含有刺激物質，若使用共用刷具，容易交叉感染。

化妝品掉入眼睛 千萬別揉眼

如果不幸有化妝品掉入眼內該怎麼辦？粘靖旻提醒，千萬不要揉眼睛！因為揉眼只會讓異物更深入或造成更多傷害，要用大量清水或生理食鹽水沖洗眼睛；如果是大顆粒（如亮片），試著輕輕眨眼讓淚水帶走異物。但若疼痛、不適持續超過30分鐘，或視力受影響，請立即就醫！

如果是膠水類產品不小心進入眼睛，千萬不要嘗試自行處理，應立即尋求專業醫療協助！這類情況可能導致嚴重的眼球傷害！

粘靖旻提醒，美麗固然重要，但眼睛健康更是無價！適當選擇產品，正確使用化妝品，才能擁有亮麗妝容的同時，也保護好你珍貴的視力！

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