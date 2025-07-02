健康網》暑假反而長不高？ 美研究指出4原因

專家推測可能是假期作息變亂、運動變少、飲食失控、日照不足，導致暑假長的沒有平常上學高；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕校門關、放暑假，許多小朋友也要回診間報到，看看有沒有長高，家長也希望「趁著暑假」，吃好、睡好，能不能也長好？不過，美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成分享美國研究發現，美國兒童在暑假中不僅身高增長慢，BMI還增加，推測可能是假期作息變亂、運動變少、飲食失控、日照不足導致，因此提醒家長，要好好安排孩子的暑假作息，別放過長高黃金期。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文，分享1篇在2022年發表的美國研究發現：7648位5-11歲美國小學生在研究的5年間，在學期間：身高每月平均長高約0.31公分，但暑假期間，身高每月平均長高約0.26公分，代表在暑假假期當中，小朋友的體重增加程度超過身高的生長，不但沒有長高，反而變得更胖，研究團隊認為有以下4原因：

請繼續往下閱讀...

●假期作息變亂：錯過晚上10點到凌晨2點的「生長激素黃金期」。

●運動變少：戶外活動減少、久坐時間變多，骨骼刺激不足。

●飲食失控：吃太多精緻糖、零食與手搖飲，營養不均衡。

●日照不足：待在冷氣房太久，維生素D生成不足。

陳奕成表示，他在門診中觀察到孩子的成長速度，春夏長得比較快，秋冬稍慢一些。在丹麥也有一份支持這個觀察的研究結果：醫師整理了760名8到11歲健康兒童的身高紀錄，發現春季孩子平均每月可以長高0.63公分，秋冬則降至每月0.48公分。專家認為可能原因有：

●日照時間變長：春夏日照充足，能幫助人體合成維生素D，刺激兒童的骨骼成長發育。

●活動量與飲食改變：戶外活動變多，孩子運動量增加，吃的東西也跟著變多，這些有助於兒童的生長速度增加。

●褪黑激素調節變化：春夏天黑得晚、睡得早，可以刺激生長激素的分泌峰值。

●睡眠時長可能拉長：假期睡眠品質變好，不容易中斷，也有利於夜間生長激素的分泌。

把握暑假成長黃金期

●睡得早：晚上10點前入睡。

●動得夠：安排中強度活動，每週至少3-5次。

●吃得對：尤其減少含糖飲料和人工甜食。

●多曬太陽：白天安排30分鐘以上的戶外活動。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法