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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》不吃澱粉出問題 營養師：代謝變差、免疫下降

2025/07/02 19:09

營養師表示，不吃澱粉恐讓胰島素分泌下降，代謝變差、免疫力降低，容易生病、肌肉流失、骨質疏鬆、掉髮、女生更可能生理期不穩定；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

營養師表示，不吃澱粉恐讓胰島素分泌下降，代謝變差、免疫力降低，容易生病、肌肉流失、骨質疏鬆、掉髮、女生更可能生理期不穩定；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人誤以為澱粉是導致血糖上升的主要原因，因此解肥時會刻意「不吃澱粉」，但營養師高敏敏提醒，完全不吃澱粉，反而會讓身體出狀況，像是胰島素分泌下降，代謝變差、免疫力降低，容易生病、肌肉流失、骨質疏鬆、掉髮、女生更可能生理期不穩定，因此正確吃澱粉很重要。

高敏敏在臉書專頁分享影片說明，澱粉含有非常多營養素，1碗飯就有8克的蛋白質，比1顆雞蛋還高，例如全穀雜糧類（糙米、燕麥、地瓜等）中，含有能幫助代謝、維持肌肉健康的
維生素B群、抗氧化，保護心血管的維生素E、 可以促進腸道健康，增加好菌的膳食纖維。

高敏敏指出，澱粉是身體主要能量來源，佔每日總熱量的40-60%，提供飽足感，維持身體運作，選擇優質澱粉相當於營養滿分。正常情況下，選擇為精緻的全榖雜糧類澱粉，像糙米飯、芋頭、紅豆、綠豆、馬鈴薯、南瓜、地瓜，它加工過程比較少，保留更多營養素。

高敏敏說，減肥、控醣時，吃澱粉應選擇未精製全穀雜糧，避免精緻澱粉，控制份量，適量攝取不過量，搭配蛋白質與膳食纖維，穩定血糖不囤積。別再相信「不吃澱粉就會瘦」，健康減重還是要吃對、吃好，讓身體維持最佳狀態。

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