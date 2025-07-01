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健康網》夏宇童罹「早發性白內障」醫談5大症狀

2025/07/01 20:01

夏宇童在社群上自揭罹患早發性白內障。（資料照、記者王文麟攝）

夏宇童在社群上自揭罹患早發性白內障。（資料照、記者王文麟攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕36歲女星夏宇童才剛與男星孫協志結婚，卻在今日在社群透過影片說明自己有早發性白內障。醫師表示，白內障有5大症狀，包含視力模糊、光線敏感、視野變窄等，若有異狀應即時就醫以判斷是否為白內障。

據報導，夏宇童曾日前在住處休息時，突然看到眼睛有異物。到診所檢查時，醫師說她有早發性白內障。醫師當時說明與高度近視、體質等因素有關。最後告訴大家：自己會常戴墨鏡、吃葉黃素，避免靈魂之窗快速老化。

夏宇童透露自己得了「早發性白內障」。（翻攝自臉書）

夏宇童透露自己得了「早發性白內障」。（翻攝自臉書）

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻在粉專「粘靖旻眼科女醫師 高雄諾貝爾 屏東 東港」說明，年輕人可能也會遇到的白內障五大症狀，如果你有類似狀況，就別再當成只是「太累」了！

●視力逐漸模糊、夜間視力變差：看東西像有薄霧、低光環境看不清楚，需要更多光線才看得清。晚上開車容易眩光、對燈光特別敏感，這是水晶體開始混濁最常見的早期徵兆。

●對光線變得非常敏感：尤其是白天外出或晚上遇到強烈車燈時會覺得不舒服，甚至看到光暈、重影，這可能是後囊型白內障導致光線散射所致。

顏色變暗、變黃、不鮮豔：你可能會覺得世界變得灰灰的、像蓋了灰濾鏡，甚至色調偏黃偏褐，這是因為混濁的水晶體會影響色彩穿透與接收。

眼鏡度數變化頻繁，一邊清楚一邊模糊：如果你最近幾個月頻繁換眼鏡還是看不清楚，或一隻眼睛突然退步很多，這可能是白內障造成屈光改變的結果。

視野變窄或中央視力變模糊：白內障不只會讓整體視線變差，也可能造成局部視覺障礙，特別是中央模糊、周邊變窄，容易影響閱讀或走路判斷距離。

為什麼年輕人也會得白內障？粘靖旻表示，除了自然老化，以下也是常見原因：

●長時間紫外線暴露（如戶外工作者）

●長期使用類固醇類藥物（如鼻噴劑、氣喘藥膏）

●慢性疾病如糖尿病

●高度近視（特別是1000度以上）

●眼部曾受傷或接受其他眼科手術

什麼時候該來就醫？粘靖旻說明，如果你出現以下情況，就不是「多休息就好」的等級了：

● 看東西持續霧濛濛、晚上不敢開車

● 換眼鏡頻率變高，但沒什麼幫助

● 看顏色灰灰暗暗、不像以前那麼鮮明

● 有光暈、雙影等異常視覺感受

● 兩眼視力落差大或視野變窄

粘靖旻提醒，來眼科安排裂隙燈檢查與視力分析，幾分鐘就能初步判斷是不是白內障。

女星夏宇童（左）今年才與男星孫協志結婚，便驚揭自己有白內障。（翻攝自臉書）

女星夏宇童（左）今年才與男星孫協志結婚，便驚揭自己有白內障。（翻攝自臉書）

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