健康網》夏日戲水當心私密處感染 下水前6準備預防

醫師提醒，戲水前後徹底清潔全身、不與他人共用物品、避免長時間穿著濕衣物、待在水裡的時間不要過長、不在水中進行親密行為、有傷口應避免前往戲水，否則恐變成「癢癢一夏」；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，無論是泳池、海灘、水上樂園都能沁涼消暑，不過恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕提醒，清澈見底的水可能讓你面臨私密處感染的風險，要記得：戲水前後徹底清潔全身、不與他人共用物品、避免長時間穿著濕衣物、待在水裡的時間不要過長、不在水中進行親密行為、有傷口應避免前往戲水，否則「清涼一下」變成「癢癢一夏」。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文表示，不少人有疑惑「在公共空間玩水會不會得性病？」其實大多數的性病是透過直接接觸傳染，比如性行為或體液交換傳播，而玩水通常只有短暫的皮膚接觸，通常不足以造成感染，但可能透過共用毛巾、游泳裝備等個人物品，或是坐在被汙染的地板、椅子、泳池邊而受感染（如：菜花、皰疹）。

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陳鈺昕指出，通常性病病毒如愛滋病毒HIV、人類乳突病毒HPV，需要特定環境才能存活和傳播，且無法存活於淡水、海水、泳池消毒水中，若因受傷導致出血，病毒也會快速死亡，因此感染風險較低。

戲水區地雷

●游泳池：靜止的水域容易滋生微生物，通常會添加氯或其他化學物來作為消毒劑，離開前若未清洗乾淨，容易對皮膚、私密處造成刺激與敏感。

●海邊、溪邊：溪流或海水中富含天然細菌群、以及致命性高的細菌如海洋弧菌、腸炎弧菌等，若有傷口或本身免疫力低下者易受感染。

●親水公園：空間容易聚集多人與動物的體液與排泄物，可能引發大腸桿菌、諾病毒、腺病毒等感染。

私密處感染途徑

●水質不乾淨：私密處直接碰觸到受汙染的水，容易造成感染。

●未更換濕衣物：玩水後沒及時換衣服，長期處在悶熱潮濕環境，容易孳生細菌，引起陰道／尿道發炎。

●共用物品器具：與感染者共用毛巾、裝備等個人用品，或使用沾染病菌的公共座椅、淋浴間等皆可能被感染。

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