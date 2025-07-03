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健康網》實驗：吃早餐比較容易瘦！營養師教餐點「這樣選」
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕很多人希望能夠保持身材纖細，因此習慣不吃早餐，但這樣是否真能達到目的又健康？營養師張語希分享，每天吃早餐其實很重要，曾有實驗採用吃早餐組、不吃早餐做對照，結果發現吃早餐組的人其實比較會瘦。早餐建議一定要有蛋白質和澱粉，以蛋餅來說，推薦挑選鮪魚、里肌或蔬菜口味，三明治避免培根、火腿，尤應避免甜口味，以免影響工作思緒。
早餐內容百百款，怎樣選擇才健康？張語希於臉書專頁「營養師 張語希」發影音表示，早餐通常建議一定要有蛋白質、澱粉，但是比較不建議吃甜的，因為甜食比較容易讓人覺得上班腦袋有點空空的。以早餐店常見餐點來說，推薦選擇有蛋白質的蛋餅，例如：鮪魚蛋餅、里肌蛋餅或是蔬菜蛋餅等都很適合。
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此外，張語希說，如果想吃的是三明治的話，會推薦選擇鮪魚蛋三明治、蔬菜三明治，比較不建議選擇搭配培根、火腿食材的三明治，因為這些都是加工肉品。此外，油炸食材最好也不要選，因為比較容易變胖。至於飲料的話，選擇無糖豆漿或是黑咖啡都可以。
另，張語希也曾於臉書發文提及另一觀點，早餐確實有助於恢復一夜代謝，也能提供能量，穩定血糖，還能提高專注力和記憶力，但不吃早餐並不一定對所有人有害，重點是一天的總熱量和營養是否均衡。如果早上不太餓或沒時間吃，可以選擇輕盈但富含營養的食物，例如：水果、堅果、優酪乳或全穀類產品，既能補充能量又不會增加腸胃負擔。
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