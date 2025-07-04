限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》3分鐘就能完成！天然又美味的「香蕉牛奶」輕鬆上桌
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕想在炎炎夏日來杯清爽健康的飲品嗎？農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」分享了一款簡單又營養的自製飲品——香蕉牛奶，只需短短3分鐘就能完成，深受大人小孩喜愛。香蕉不僅香甜可口，還富含多種營養素，包括鎂、鉀、維生素C以及膳食纖維等。
農糧署指出，當香蕉果皮轉為黃褐色並出現芝麻狀斑點時，正是風味最濃郁、甜度最適口的時機。不僅適合直接食用，也非常適合用來製作甜點或飲品。這款手作香蕉牛奶飲品材料簡單，作法也十分容易，以下為詳細食譜：
請繼續往下閱讀...
材料：熟香蕉1根、牛奶200毫升、蜂蜜少許（可依個人口味調整）。
作法：
1. 將香蕉去皮後切塊；
2. 與牛奶及蜂蜜一同放入果汁機中；
3. 打勻後倒入杯中，即可享用。
不僅天然無添加，還能補充一天所需的營養，是早餐、點心或運動後補充能量的理想選擇。農糧署也鼓勵民眾多加利用在地水果，以實際行動支持國產農業，打造健康生活的同時也為台灣農民加油打氣。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應