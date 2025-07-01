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攜手推動在地健康服務 秀傳醫療捐救國團百萬關懷基金

2025/07/01 17:33

秀傳醫療體系捐贈救國團健康促進關懷活動百萬基金。（秀傳醫療提供）

秀傳醫療體系捐贈救國團健康促進關懷活動百萬基金。（秀傳醫療提供）


〔記者蘇福男／高雄報導〕秀傳醫療體系攜手救國團推動在地健康促進和衛教服務，捐贈100萬元關懷活動基金給救國團，將在高市各地舉辦系列活動。

　秀傳醫療體系總裁黃明和表示，透過與救國團的長期合作，醫療專業將可走入社區，落實健康平權，不僅是企業社會責任的展現，更是實踐「健康醫療在地深耕」的重要一步，南部院區總院長蔡良敏指出，:此次捐贈救國團百萬元關懷活動基金，將支持在高市多處地點舉辦「健康促進，服務有勁」系列活動，主題涵蓋預防失智飲食、三高飲食控制、銀髮族營養保健、免疫力提升、中醫養生保健、失眠改善、爆汗有氧運動、芳療精油舒壓等，活動範圍涵蓋北高雄各地，期望透過多元健康教育，提升民眾自我健康管理能力。

　救國團主任葛永光表示，救國團長期與秀傳醫療體系攜手合作，將醫療資源深入社區，透過多元健康促進講座與服務，協助民眾建立正確健康觀念。

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