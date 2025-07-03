健康網》胖大海逆轉喉嚨沙啞？ 學者揭「天然喉糖」5大功效

洪泰雄指出，想讓胖大海發揮最大效果，必須掌握正確泡法：取1-2顆胖大海，加入300-500ml熱開水；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否曾因為長時間講話、熬夜或感冒導致喉嚨乾癢、聲音沙啞？被譽為「天然喉糖」的中藥材──胖大海（又稱澎大海），正是嗓音修復的秘密武器。營養學者洪泰雄在臉書專頁發文分享胖大海潤喉全攻略，指出只要泡對喝對，再搭配幾味中藥材，就能讓嗓子快速回春，尤其對老師、講師、歌手等用嗓頻繁者幫助極大。

胖大海（學名：Sterculia lychnophora），為錦葵科植物的乾燥種子，外觀黑褐色，表面粗糙，一遇熱水便迅速膨脹並釋出透明黏液。這種看似平凡的種子，其實潛藏著豐富的潤喉功效。洪泰雄指出，胖大海有5大功效全面呵護喉嚨，不只清熱潤肺，還能利咽開音、潤腸通便、解毒抗發炎，甚至具備抗氧化作用。其富含植物黏多醣與天然抗氧化成分，能保護聲帶黏膜，是用嗓者不可或缺的「救聲」良品。

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正確泡法這樣做 搭配中藥效果升級

想讓胖大海發揮最大效果，必須掌握正確泡法：取1-2顆胖大海，加入300-500ml熱開水；等待5-10分鐘膨脹出黏液，可回沖2-3次，但每日不宜超過1杯；最好於講話前一晚或當天早上飲用；建議連續飲用不超過5天。

洪泰雄進一步建議，根據喉嚨不適的不同狀況，可靈活搭配以下中藥材：

●甘草：潤喉止咳，調和藥性。

●羅漢果：清熱潤肺，減緩腫痛。

●菊花：緩解熬夜後的喉乾目澀。

●金銀花：清熱解毒，感冒初期適用。

●玄參：滋陰降火，對抗口乾舌燥。

●麥門冬：潤肺止咳，適用乾咳無痰。

●桔梗：宣肺利咽，幫助聲音清晰。

胖大海搭配菊花，可緩解熬夜後的喉乾目澀；圖為示意圖。（圖取自freepik）

三大實用配方推薦（1人份）

1. 日常護嗓配方

胖大海1顆、甘草2片、麥門冬5g、桔梗3g、枸杞子5g。

功效：潤喉保聲、強化嗓音耐力，適合老師、歌手等需長時間講話者。

2. 聲音沙啞／失聲配方

胖大海1顆、羅漢果1/4顆、甘草2片、桔梗3g、金銀花3g。

功效：清熱利咽、恢復聲音、化痰止咳。

3. 感冒咽痛型配方

胖大海1顆、金銀花3g、玄參5g、菊花3g、羅漢果1/4顆。

功效：抗發炎、消腫止痛、降火解毒。

注意事項不可忽視

洪泰雄提醒，胖大海雖好，但也不是人人適合。體虛、脾胃虛寒者應謹慎使用，可能會引起腹瀉或手腳冰冷。孕婦與兒童則建議先諮詢中醫師，不建議長期飲用，建議以3-5天為限。若聲音異常持續超過一週，應就醫檢查以排除聲帶結節或感染等病變。

胖大海看似平凡，實則功能多元。正確泡飲並依照症狀搭配甘草、羅漢果、金銀花等中藥材，能有效舒緩咽喉不適、提升聲音品質。對經常用嗓的上班族、教師、業務人員來說，不妨隨身備一包，讓它成為你聲音的最佳守護者。

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