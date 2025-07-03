自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》胖大海逆轉喉嚨沙啞？ 學者揭「天然喉糖」5大功效

2025/07/03 20:00

洪泰雄指出，想讓胖大海發揮最大效果，必須掌握正確泡法：取1-2顆胖大海，加入300-500ml熱開水；圖為情境照。（圖取自freepik）

洪泰雄指出，想讓胖大海發揮最大效果，必須掌握正確泡法：取1-2顆胖大海，加入300-500ml熱開水；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否曾因為長時間講話、熬夜或感冒導致喉嚨乾癢、聲音沙啞？被譽為「天然喉糖」的中藥材──胖大海（又稱澎大海），正是嗓音修復的秘密武器。營養學者洪泰雄在臉書專頁發文分享胖大海潤喉全攻略，指出只要泡對喝對，再搭配幾味中藥材，就能讓嗓子快速回春，尤其對老師、講師、歌手等用嗓頻繁者幫助極大。

胖大海（學名：Sterculia lychnophora），為錦葵科植物的乾燥種子，外觀黑褐色，表面粗糙，一遇熱水便迅速膨脹並釋出透明黏液。這種看似平凡的種子，其實潛藏著豐富的潤喉功效。洪泰雄指出，胖大海有5大功效全面呵護喉嚨，不只清熱潤肺，還能利咽開音、潤腸通便、解毒抗發炎，甚至具備抗氧化作用。其富含植物黏多醣與天然抗氧化成分，能保護聲帶黏膜，是用嗓者不可或缺的「救聲」良品。

正確泡法這樣做 搭配中藥效果升級

想讓胖大海發揮最大效果，必須掌握正確泡法：取1-2顆胖大海，加入300-500ml熱開水；等待5-10分鐘膨脹出黏液，可回沖2-3次，但每日不宜超過1杯；最好於講話前一晚或當天早上飲用；建議連續飲用不超過5天。

洪泰雄進一步建議，根據喉嚨不適的不同狀況，可靈活搭配以下中藥材：

●甘草：潤喉止咳，調和藥性。

●羅漢果：清熱潤肺，減緩腫痛。

●菊花：緩解熬夜後的喉乾目澀。

●金銀花：清熱解毒，感冒初期適用。

●玄參：滋陰降火，對抗口乾舌燥。

●麥門冬：潤肺止咳，適用乾咳無痰。

●桔梗：宣肺利咽，幫助聲音清晰。

胖大海搭配菊花，可緩解熬夜後的喉乾目澀；圖為示意圖。（圖取自freepik）

胖大海搭配菊花，可緩解熬夜後的喉乾目澀；圖為示意圖。（圖取自freepik）

三大實用配方推薦（1人份）

1. 日常護嗓配方

胖大海1顆、甘草2片、麥門冬5g、桔梗3g、枸杞子5g。

功效：潤喉保聲、強化嗓音耐力，適合老師、歌手等需長時間講話者。

2. 聲音沙啞／失聲配方

胖大海1顆、羅漢果1/4顆、甘草2片、桔梗3g、金銀花3g。

功效：清熱利咽、恢復聲音、化痰止咳。

3. 感冒咽痛型配方

胖大海1顆、金銀花3g、玄參5g、菊花3g、羅漢果1/4顆。

功效：抗發炎、消腫止痛、降火解毒。

注意事項不可忽視

洪泰雄提醒，胖大海雖好，但也不是人人適合。體虛、脾胃虛寒者應謹慎使用，可能會引起腹瀉或手腳冰冷。孕婦與兒童則建議先諮詢中醫師，不建議長期飲用，建議以3-5天為限。若聲音異常持續超過一週，應就醫檢查以排除聲帶結節或感染等病變。

胖大海看似平凡，實則功能多元。正確泡飲並依照症狀搭配甘草、羅漢果、金銀花等中藥材，能有效舒緩咽喉不適、提升聲音品質。對經常用嗓的上班族、教師、業務人員來說，不妨隨身備一包，讓它成為你聲音的最佳守護者。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中