健康網》腸道菌亂了椎間盤也受害？ 醫揭「腸–椎間盤軸」驚人關聯

王竣平指出，腸道菌的失衡不僅會造成便秘、脹氣等常見腸胃症狀，還可能誘發全身性的慢性發炎反應，進而連帶影響椎間盤健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否曾同時經歷過便秘與下背痛？現在，這兩者可能不再是巧合。潤生復健科診所院長王竣平醫師在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」發文指出腸道菌與椎間盤健康之間，存在可能的雙向影響。他提出一個嶄新的觀念：「腸–椎間盤軸」，讓許多人對於下背痛的根源有了新的認識。

腸道健康影響椎間盤

王竣平指出，腸道菌的失衡不僅會造成便秘、脹氣等常見腸胃症狀，還可能誘發全身性的慢性發炎反應，進而連帶影響椎間盤健康。腸道菌若減少產生具抗發炎作用的代謝產物（例如butyrate丁酸），可能讓椎間盤的保護力下降。他也提醒，腸道菌在調節免疫力上扮演關鍵角色，一旦菌相異常，免疫系統可能「誤攻自家人」，導致椎間盤組織發炎、退化加劇。

請繼續往下閱讀...

椎間盤反過來影響腸

更令人驚訝的是，椎間盤的問題也可能回過頭來影響腸道功能。王竣平指出，慢性下背痛會使交感神經長期緊繃，導致腸道蠕動變慢，菌相進一步失衡。此外，止痛藥或類固醇雖有助於緩解疼痛，卻可能傷害腸道黏膜，影響益菌存活。「門診常遇到下背痛病人一邊照X光，一邊說最近便秘嚴重，我常常心裡會想：這兩件事搞不好有關喔！」他分享臨床觀察，這也使他更重視功能醫學中腸道健康的觀念。

王竣平指出，慢性下背痛會使交感神經長期緊繃，導致腸道蠕動變慢，菌相進一步失衡；圖為情境照。（圖取自freepik）

身體是整體 不能頭痛醫頭

王竣平提醒大眾，對於慢性下背痛的處理，不能只靠止痛藥或局部治療，「腸道健康可能就是解方的一部分」。若有慢性便秘、脹氣同時合併腰痠背痛的情況，不妨也檢視腸胃狀況是否出了問題。他強調：「我們的身體是整體運作的，下背痛也許只是腸道出問題的『紅燈』，反之亦然。」

如果你也曾長期被「便秘＋下背痛」困擾，不妨從日常飲食、運動與腸道保健著手改善。這項新觀點也值得分享給同樣有症狀的親友，或許正好提供他們一個全新的解決思路。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法