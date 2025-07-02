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健康網》胃食道逆流患者注意！4大地雷食物讓症狀炸開

2025/07/02 16:40

黃士維表示，咖啡因會刺激胃酸分泌、放鬆下食道括約肌，使胃酸更容易逆流到食道，導致胸悶或灼熱感；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃士維表示，咖啡因會刺激胃酸分泌、放鬆下食道括約肌，使胃酸更容易逆流到食道，導致胸悶或灼熱感；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活忙碌、外食頻繁，胃食道逆流成為越來越多上班族的困擾。不少人進食後感到胸口灼熱、喉嚨異物感，卻不知道是哪些食物導致不適。對此，秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維在臉書專頁「黃士維院長-微創機器人手術權威消化道疝氣專家-秀傳醫療體系」發文提醒，飲食控制是治療胃食道逆流的重要關鍵，目前沒有任何藥物能完全取代飲食管理的重要性。

黃士維指出，胃食道逆流患者在飲食上應特別避開4類常見的「地雷食物」，以下詳細說明：

1. 咖啡與茶等含咖啡因飲品

許多人早晨離不開一杯咖啡，但對胃食道逆流患者來說，這可能是誘發不適的主要原因。黃士維表示，咖啡因會刺激胃酸分泌、放鬆下食道括約肌，使胃酸更容易逆流到食道，導致胸悶或灼熱感。包括咖啡、茶、能量飲料及可樂等都屬於高風險飲品。

他建議，有這類症狀的人應避免空腹或睡前飲用含咖啡因飲品，並嘗試改喝無咖啡因選項如菊花茶或蘋果茶。

2. 酸性食物與柑橘類水果

檸檬、柳橙、葡萄柚等柑橘類水果，以及番茄、番茄醬、義大利麵醬、醋類製品與過度發酵食物，都是胃食道逆流的刺激源。這些高酸度食物不僅直接刺激發炎的食道黏膜，也可能促進胃酸過度分泌，使症狀雪上加霜。

黃士維建議，症狀明顯者應避免攝取這類食物，若症狀較輕，可嘗試少量攝取並密切觀察身體反應。

黃士維說，可樂也屬於高風險飲品；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃士維說，可樂也屬於高風險飲品；圖為情境照。（圖取自freepik）

3. 油炸與高脂肪食物

炸雞、薯條、五花肉、奶油、乳酪、巧克力等高脂肪食物，會延緩胃排空，增加胃內壓力，同時降低下食道括約肌張力，導致胃酸更容易逆流。

黃士維提醒，尤其在夜間進食油膩食物，更容易造成嚴重逆流。他建議應以低脂飲食為主，避免過度攝取油炸及高脂產品。

4. 辛辣刺激性食物

辣椒、胡椒、花椒、芥末、大蒜與生洋蔥等辛辣調味料，不僅會促進胃酸分泌，也會直接刺激發炎的食道黏膜。黃士維指出，有研究顯示，長期攝取辛辣食物會削弱下食道括約肌功能，讓胃酸更容易逆流。他提醒患者減少辛辣刺激食物的攝取，以保護消化道健康。

維持「80/20原則」更易長期執行

黃士維表示，現代生活中要完全戒除上述食物並不容易，因此他建議採取「80/20原則」：80%時間嚴格執行飲食控制，20%時間可稍微放鬆，但仍需保持節制。這種方式較容易長期維持飲食習慣，也有助於改善整體健康狀況。

他強調，藥物只能暫時舒緩症狀，唯有持之以恆地進行飲食管理，才能真正控制胃食道逆流的發作。呼籲患者認真面對飲食習慣，找出適合自己的飲食模式，才是長期改善的關鍵。

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