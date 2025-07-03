健康網》滿臉油光全粉刺？中醫提夏季4大生活保養

一到炎熱的夏季，不少人的皮膚便會出油、毛孔粗大，相當惱人。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期台北市可能出現攝氏36度以上高溫，加上悶熱的天氣，不少人的臉部大量出油，粉刺爬滿整張臉。中醫師周宗翰表示，這代表「體內太熱」，建議透過4大生活保養來調理體質，進而改善肌膚。

周宗翰在臉書粉專「口鳥鳴大夫x周宗翰醫師」分享，夏天一熱，滿臉油光，T字泛油、毛孔粗大、粉刺冒不停——不是洗面乳不夠貴，是你身體在提醒你：「裡面太熱、排不掉」。很多人以為皮膚出狀況就是保養品沒擦對，其實你可能是濕熱體質卡在那裡，越清潔越出油，越控油越乾燥，不從根本改，膚況不會好。

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中醫怎麼看夏天出油？周宗翰認為，「出油＝身體的水＋熱失衡」。特別是肝火旺、脾濕重的人，一吃甜、一吃炸，臉上馬上炸開。加上情緒壓力一多，火氣上來，臉部循環變差，就容易長痘、暗沉、膚色不均。

周宗翰提供日常生活保養處理：

●飲食降火：像是金銀花、薏仁、決明子這類食材，有助於降火氣、排濕氣、幫助代謝廢物。

●調整作息：你需要的不是洗臉機，是回歸正常飲食＋好好睡一覺。

●平衡體質：會發現不用多做什麼，皮膚自然變細、出油變少，整體膚色也透亮起來。

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