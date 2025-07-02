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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》想變聰明不只吃魚油！營養師點名補腦4關鍵

2025/07/02 09:34

營養師說，想補腦除應均衡補充DHA與EPA、膽鹼、鐵質外，富含維生素B群的酪梨、雞肉、雞蛋等食材，日常也可多攝取；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，想補腦除應均衡補充DHA與EPA、膽鹼、鐵質外，富含維生素B群的酪梨、雞肉、雞蛋等食材，日常也可多攝取；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕老是注意力不集中、學習成效差，猛補保健品就有效？營養師薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，腦力來源不是單一營養，與其想靠吃魚油變聰明，不如先搞懂大腦真正需要什麼營養。據國外多篇研究發現，DHA與EPA膽鹼鐵質維生素B群4大營養素能提供完整且穩定的神經營養支持，也是有助提升記憶與專注力的補腦真正關鍵。

吃魚油、堅果補腦效果有限

薛曉晶指出，許多家長誤以為給孩子吃魚油或堅果就等於補腦，其實效果有限。根據《Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry》在2011年刊登的研究指出，補充Omega-3對於注意力不足過動症（ADHD）的改善效果雖然顯著，但僅限於高劑量EPA時才可能有效。

此外，薛曉晶說，《Nutrients》期刊2020年的統合分析也指出，Omega-3的幫助需在每日補充超過450毫克DHA+EPA，且搭配蛋白質與維生素B群等營養的情況下，才能幫助神經傳導與大腦運作。換句話說，若整體飲食不均衡，單靠補充魚油無法顯著提升記憶力或認知功能。

營養師表示，DHA與EPA有助神經細胞膜穩定，提升記憶與專注力，深海魚如鮭魚、鯖魚等均富含；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，DHA與EPA有助神經細胞膜穩定，提升記憶與專注力，深海魚如鮭魚、鯖魚等均富含；示意圖。（圖取自freepik）

DHA與EPA有助提升記憶力

薛曉晶提及，想提升學習力、情緒穩定與集中力，真正關鍵是以下4大營養素：

DHA與EPA（Omega-3脂肪酸）：幫助神經細胞膜穩定，提升記憶與專注力；食材來自深海魚，如鮭魚、鯖魚。

膽鹼：促進神經傳導與記憶形成，包括：雞蛋、花椰菜等，均是天然好來源。

鐵質：參與氧氣運輸，維持腦部供氧充足；主要來自牛肉、菠菜、紅豆等食材。

維生素B群：特別是B1、B6、B12，可協助腦部能量代謝與神經穩定；來源包括：全穀飯、酪梨、豆類、雞肉、蛋與乳製品。

補腦實戰1日菜單這樣吃

想增強腦力，應該如何調整飲食？薛曉晶特別設計以下一日組合型菜單，不僅有助集中精神，更能提供大腦長效續航力，幫助學習與情緒調節。

●早餐：紫米糙米飯糰+水煮蛋+酪梨切片；提供穩定碳水來源、優質脂肪、膽鹼與維生素B群。

●午餐：香煎鮭魚+炒地瓜葉+小碗紅豆飯；攝取DHA、鐵、葉酸與多酚，有助抗氧與提升血流。

●晚餐：豆腐味噌湯+蒸蛋+炒花椰菜；補充優質蛋白、膽鹼與腸道友善發酵食品。

●點心：核桃+杏仁+無糖優格；提供微量元素與植物性Omega-3，搭配優質乳製品提升吸收率。

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