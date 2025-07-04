健康網》「藍區」長者多活過90、少失智！ 研究列「5大關鍵」

研究指出，大量攝取多酚類食物，如芒果，有助於抗老、長壽；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著全球養生風氣盛行，多數人開始關心自己的飲食、運動及睡眠，希望能健康地延長壽命。恆新復健科診所醫師王思恒引述1項國外研究指出，「藍區」的長者因為長年攝取天然植物性飲食、大量多酚類食物（如芒果、橄欖油、大豆等）、身體活動多、強大的家庭支持、低壓生活，才能長壽。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文表示，藍區（Blue Zones）指的是全球5個長壽人口密度最高的地區：日本的沖繩、義大利的薩丁尼亞、希臘的伊卡利亞、美國加州的洛馬琳達、哥斯大黎加的尼科亞。而這些地區的長者多數能活過90歲，還很少得到糖尿病、心臟病、失智症等慢性疾病，身體硬朗、思路清晰，歸納以下5個原因。

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長壽5重點 多酚飲食是關鍵

●植物為主的天然飲食。

●攝取大量多酚（Polyphenols）：它是植物中的天然抗老物質，食物來源有含花青素的紫地瓜及黑豆、含原花青素的紅酒、含橄欖苦苷的橄欖油、含兒茶素（EGCG）的綠茶、含異黃酮的大豆、含木酚酸的芒果等。

研究指出，這些多酚類食物在人體內有以下6大功效：

1.抗氧化：中和自由基，減少細胞老化。

2.抗發炎：抑制慢性發炎，維持蛋白質穩定，降低心血管與腦部病變風險。

3.保護DNA與防止端粒縮短：延緩細胞衰老、穩定基因表現。

4.促進腦部健康：改善血流、減少認知退化。

5.調節腸道菌相：增益菌、降害菌，提升免疫功能。

6.啟動自噬與修復：促進細胞修復與清除老廢蛋白。

●大量身體活動：如走路、種田、勞作。

●強烈的家庭、社群支持。

●穩定作息、樂觀心態、低壓力生活型態。

研究表明，藍區居民之所以能長壽，除了飲食習慣，大量身體活動、家庭健康、樂觀心態都是關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

日常飲食調整5重點

王思恒建議，若想跟藍區居民一樣長壽的話，平時飲食可以多攝取抗老物質「多酚」，不妨從以下5方面來調整：

●每餐都有蔬菜：深綠葉菜、十字花科蔬菜、野菜，越多越好。

●豆類作為蛋白質來源：黑豆、鷹嘴豆、毛豆都是好選擇。

●水果取代甜食：選擇芒果、藍莓、番木瓜、葡萄等天然多酚豐富的水果。

●用橄欖油代替其他油脂：冷壓初榨最佳。

●喝「天然飲料」：綠茶、草本茶、黑咖啡都含有抗氧化多酚。

醫師表示，綠茶是天然飲料，含有抗氧化多酚，有益於延壽；示意圖。（圖取自freepik）

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