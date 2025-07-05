健康網》東部紅寶石雙姝比一比！ 農糧署教好果「這樣選」

農糧署說明，紅龍果常見紅白肉2種，紅肉果形圓潤鱗片短（右）、白肉果形橢圓鱗片長（左）。選購時可留意果形、葉片等，便能輕鬆品嘗當季紅寶石好滋味。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季一到，各種水果紛紛上市，果皮鮮紅、果肉清甜的紅龍果，也是盛產種類之一。農糧署分享說明，盛產於東部的紅龍果富含維生素、膳食纖維等營養素且熱量低，常見紅白肉2種，紅肉果形圓潤鱗片短、白肉果形橢圓鱗片長。選購時可留意果形是否渾圓飽滿；表面是否無擦壓傷、病蟲害或裂果；鱗片是否新鮮無枯萎；掌握以上3撇步，輕鬆品嘗當季紅寶石好滋味。

少見富含蛋白質水果之一

農糧署於臉書專頁「鮮享農-YA農糧署」發文表示，紅龍果屬於仙人掌科，是少數夜間開花的果樹之一。台灣東部栽培面積約206公頃，栽培環境得天獨厚無污染，因此品質格外優良。依果肉顏色，可分為紅肉與白肉品種，兩者皆富含維生素、礦物質、水溶性膳食纖維等營養素，而且熱量低、纖維高，有助腸道健康，更是少見富含蛋白質的水果。

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紅白肉外形PK大不同

農糧署指出，紅肉、白肉紅龍果外型看起來好像差不多，但若仔細一瞧，差別可不小！紅肉紅龍果走的是圓潤系，外型圓滾滾超可愛，鱗片則是短短的；白肉紅龍果身形則是偏橢圓，鱗片修長還帶著清新的嫩綠色。挑選紅龍果時，建議牢記3撇步，包括：果型渾圓飽滿；表面無擦壓傷、病蟲害或裂果；鱗片新鮮無枯萎。

農糧署說，想要挑選好果，只要牢記：果型渾圓飽滿；表面無擦壓傷、病蟲害或裂果；鱗片新鮮無枯萎3撇步。（資料照）

此外，農糧署說，近期廣為人知的雙色火龍果，除了結合紅肉種的綿密香甜與白肉種的扎實清香口感外，由白至紅的漸層果肉更像夢幻調色盤般，帶來味覺跟視覺雙重享受，顛覆眾人對紅龍果的想像，此刻進入盛產期，正是嘗鮮好時刻。

低熱量 控制體重者好選擇

另，農糧署也曾發文介紹，6-11月是紅龍果的主要產季，白肉紅龍果口感清甜爽脆，膳食纖維含量較高；紅肉紅龍果口感鬆軟，甜度及鈣、鐵、維生素C含量較高，並含有抗氧化的甜菜紅素。兩者因具有富含水分及水溶性膳食纖維，有助於腸胃蠕動、低熱量等特點，因此也是控制體重者的好選擇。

農糧署並特別解釋，紅龍果因含天然色素「甜菜紅素」，食用後常會出現色素沉積，以致尿液或糞便變色，此為正常生理現象切勿擔心。

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