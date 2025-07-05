自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》東部紅寶石雙姝比一比！ 農糧署教好果「這樣選」

2025/07/05 11:48

農糧署說明，紅龍果常見紅白肉2種，紅肉果形圓潤鱗片短（右）、白肉果形橢圓鱗片長（左）。選購時可留意果形、葉片等，便能輕鬆品嘗當季紅寶石好滋味。（資料照）

農糧署說明，紅龍果常見紅白肉2種，紅肉果形圓潤鱗片短（右）、白肉果形橢圓鱗片長（左）。選購時可留意果形、葉片等，便能輕鬆品嘗當季紅寶石好滋味。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季一到，各種水果紛紛上市，果皮鮮紅、果肉清甜的紅龍果，也是盛產種類之一。農糧署分享說明，盛產於東部的紅龍果富含維生素、膳食纖維等營養素且熱量低，常見紅白肉2種，紅肉果形圓潤鱗片短、白肉果形橢圓鱗片長。選購時可留意果形是否渾圓飽滿表面是否無擦壓傷、病蟲害或裂果鱗片是否新鮮無枯萎；掌握以上3撇步，輕鬆品嘗當季紅寶石好滋味。

少見富含蛋白質水果之一

農糧署於臉書專頁「鮮享農-YA農糧署」發文表示，紅龍果屬於仙人掌科，是少數夜間開花的果樹之一。台灣東部栽培面積約206公頃，栽培環境得天獨厚無污染，因此品質格外優良。依果肉顏色，可分為紅肉與白肉品種，兩者皆富含維生素、礦物質、水溶性膳食纖維等營養素，而且熱量低、纖維高，有助腸道健康，更是少見富含蛋白質的水果。

紅白肉外形PK大不同

農糧署指出，紅肉、白肉紅龍果外型看起來好像差不多，但若仔細一瞧，差別可不小！紅肉紅龍果走的是圓潤系，外型圓滾滾超可愛，鱗片則是短短的；白肉紅龍果身形則是偏橢圓，鱗片修長還帶著清新的嫩綠色。挑選紅龍果時，建議牢記3撇步，包括：果型渾圓飽滿；表面無擦壓傷、病蟲害或裂果；鱗片新鮮無枯萎。

農糧署說，想要挑選好果，只要牢記：果型渾圓飽滿；表面無擦壓傷、病蟲害或裂果；鱗片新鮮無枯萎3撇步。（資料照）

農糧署說，想要挑選好果，只要牢記：果型渾圓飽滿；表面無擦壓傷、病蟲害或裂果；鱗片新鮮無枯萎3撇步。（資料照）

此外，農糧署說，近期廣為人知的雙色火龍果，除了結合紅肉種的綿密香甜與白肉種的扎實清香口感外，由白至紅的漸層果肉更像夢幻調色盤般，帶來味覺跟視覺雙重享受，顛覆眾人對紅龍果的想像，此刻進入盛產期，正是嘗鮮好時刻。

低熱量 控制體重者好選擇

另，農糧署也曾發文介紹，6-11月是紅龍果的主要產季，白肉紅龍果口感清甜爽脆，膳食纖維含量較高；紅肉紅龍果口感鬆軟，甜度及鈣、鐵、維生素C含量較高，並含有抗氧化的甜菜紅素。兩者因具有富含水分及水溶性膳食纖維，有助於腸胃蠕動、低熱量等特點，因此也是控制體重者的好選擇。

農糧署並特別解釋，紅龍果因含天然色素「甜菜紅素」，食用後常會出現色素沉積，以致尿液或糞便變色，此為正常生理現象切勿擔心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中