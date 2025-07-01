自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》「它」顧攝護腺又護髮 藥師：男女通吃的天然保健品

2025/07/01 11:51

研究指出，南瓜籽油不只有益於男性攝護腺保健，對改善女性落髮也有顯著效果；示意圖。（圖取自freepik）

研究指出，南瓜籽油不只有益於男性攝護腺保健，對改善女性落髮也有顯著效果；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人聽到南瓜籽油，會覺得是針對男性攝護腺保健的成分，但其實對女性健康也有好處。藥師游佩雯在臉書專頁「長生不老藥師姬．游佩雯藥師」發文引述多項研究指出，南瓜籽油是天然保健品，不只有益於男性攝護腺保健、提升生活品質，對於改善男女落髮問題也有顯著效果。

游佩雯分享，南瓜籽油（pumpkin seed oil, PSO）這個保健成分已在市面上流行數十年，甚至近幾年的研究熱度還在增加。她整理近10年的研究發現，南瓜籽油不只用在男性作為攝護腺保健，連男女落髮問題改善也有感：

男性保健 守護攝護腺與頂上困擾

游佩雯說，南瓜籽油中的「植物固醇」可抑制5α-還原酶、競爭性抑制DHT（dihydrotestosterone），調控IFN-r發炎反應、透過NO放鬆肌肉，進而調節生理功能。

2009年，韓國臨床試驗發現，連續1年每天補充南瓜籽油320毫克，能顯著改善良性攝護腺肥大（BPH）引起的頻尿、夜尿，大幅提升生活品質。且單用南瓜籽油或與鋸棕櫚油合併都有效，3個月內就能明顯感受排尿順暢度提升，最大尿流速也有顯著進步，未發現明顯副作用。

2021年，伊朗有篇單盲臨床試驗，將1天服用2次南瓜籽油320毫克與睡前服用坦索羅辛（Tamsulosin）0.4毫克進行對照，觀察對於攝護腺肥大的改善效果。結果發現，雖然坦索羅辛改善程度仍略優於南瓜籽油，但南瓜籽油在各項症狀指標都有顯著改善，且2組在3個月後的生活品質均明顯提升。證實南瓜籽油是相對無副作用且有感的保健選擇。

游佩雯提到，目前也有研究者正在嘗試將南瓜籽油以「奈米微粒技術」包覆坦索羅辛等攝護腺常用藥物作為新劑型，有望提升療效、減少副作用。

而2014年，韓國針對頂上健康的隨機雙盲臨床研究發現，連續24週每天攝取南瓜籽油400毫克的男性，頭髮數量平均增加40%，明顯優於安慰劑組，且無明顯副作用。

女性保健 外用有潛力改善落髮

游佩雯表示，2021年刊登在歐洲發行的化妝品皮膚學期刊的1篇臨床試驗發現，南瓜籽油外用在「女性落髮」的改善效果與藥局開架常見的米諾地爾（Minoxidil）5%泡沫劑（慕絲）效果相近。

研究招募60名女性，並讓她們連續3個月、分別外用南瓜籽油與米諾地爾5%泡沫劑。結果發現，南瓜籽油組，顯著讓頭髮變粗壯細軟毛減少新生頭髮增加；即使米諾地爾組的新生直立毛髮仍優於南瓜籽油組，但從中可以證實，南瓜籽油仍具溫和且來源天然的健髮潛力。

研究發現，南瓜籽油能讓頭髮變粗壯、細軟毛減少、新生頭髮增加；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究發現，南瓜籽油能讓頭髮變粗壯、細軟毛減少、新生頭髮增加；圖為情境照。（圖取自freepik）

日常使用注意事項

游佩雯表示，南瓜籽油雖為天然保健的好選擇，但仍需注意與其他藥物的交互作用性。目前來說，只有服用鋰鹽（Lithium）的患者需要小心，2者併用會干擾鋰鹽濃度，使體內鋰鹽濃度上升。

而動物實驗曾發現，南瓜籽油會增進血壓藥的效果，但這項影響是正向的。游佩雯說，其實大部分的慢性病用藥都不需太擔心交互作用的問題，可放心使用。

最後，她提醒，選購保健品時，記得認明信譽良好、來源標示清楚的品牌，才買得安心。想要身體健康除了仰賴保健品，根本的均衡飲食、規律運動、作息正常也要做到，雙管齊下效果更佳。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中