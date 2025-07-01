健康網》「它」顧攝護腺又護髮 藥師：男女通吃的天然保健品

研究指出，南瓜籽油不只有益於男性攝護腺保健，對改善女性落髮也有顯著效果；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人聽到南瓜籽油，會覺得是針對男性攝護腺保健的成分，但其實對女性健康也有好處。藥師游佩雯在臉書專頁「長生不老藥師姬．游佩雯藥師」發文引述多項研究指出，南瓜籽油是天然保健品，不只有益於男性攝護腺保健、提升生活品質，對於改善男女落髮問題也有顯著效果。

游佩雯分享，南瓜籽油（pumpkin seed oil, PSO）這個保健成分已在市面上流行數十年，甚至近幾年的研究熱度還在增加。她整理近10年的研究發現，南瓜籽油不只用在男性作為攝護腺保健，連男女落髮問題改善也有感：

請繼續往下閱讀...

男性保健 守護攝護腺與頂上困擾

游佩雯說，南瓜籽油中的「植物固醇」可抑制5α-還原酶、競爭性抑制DHT（dihydrotestosterone），調控IFN-r發炎反應、透過NO放鬆肌肉，進而調節生理功能。

2009年，韓國臨床試驗發現，連續1年每天補充南瓜籽油320毫克，能顯著改善良性攝護腺肥大（BPH）引起的頻尿、夜尿，大幅提升生活品質。且單用南瓜籽油或與鋸棕櫚油合併都有效，3個月內就能明顯感受排尿順暢度提升，最大尿流速也有顯著進步，未發現明顯副作用。

2021年，伊朗有篇單盲臨床試驗，將1天服用2次南瓜籽油320毫克與睡前服用坦索羅辛（Tamsulosin）0.4毫克進行對照，觀察對於攝護腺肥大的改善效果。結果發現，雖然坦索羅辛改善程度仍略優於南瓜籽油，但南瓜籽油在各項症狀指標都有顯著改善，且2組在3個月後的生活品質均明顯提升。證實南瓜籽油是相對無副作用且有感的保健選擇。

游佩雯提到，目前也有研究者正在嘗試將南瓜籽油以「奈米微粒技術」包覆坦索羅辛等攝護腺常用藥物作為新劑型，有望提升療效、減少副作用。

而2014年，韓國針對頂上健康的隨機雙盲臨床研究發現，連續24週每天攝取南瓜籽油400毫克的男性，頭髮數量平均增加40%，明顯優於安慰劑組，且無明顯副作用。

女性保健 外用有潛力改善落髮

游佩雯表示，2021年刊登在歐洲發行的化妝品皮膚學期刊的1篇臨床試驗發現，南瓜籽油外用在「女性落髮」的改善效果與藥局開架常見的米諾地爾（Minoxidil）5%泡沫劑（慕絲）效果相近。

研究招募60名女性，並讓她們連續3個月、分別外用南瓜籽油與米諾地爾5%泡沫劑。結果發現，南瓜籽油組，顯著讓頭髮變粗壯、細軟毛減少，新生頭髮增加；即使米諾地爾組的新生直立毛髮仍優於南瓜籽油組，但從中可以證實，南瓜籽油仍具溫和且來源天然的健髮潛力。

研究發現，南瓜籽油能讓頭髮變粗壯、細軟毛減少、新生頭髮增加；圖為情境照。（圖取自freepik）

日常使用注意事項

游佩雯表示，南瓜籽油雖為天然保健的好選擇，但仍需注意與其他藥物的交互作用性。目前來說，只有服用鋰鹽（Lithium）的患者需要小心，2者併用會干擾鋰鹽濃度，使體內鋰鹽濃度上升。

而動物實驗曾發現，南瓜籽油會增進血壓藥的效果，但這項影響是正向的。游佩雯說，其實大部分的慢性病用藥都不需太擔心交互作用的問題，可放心使用。

最後，她提醒，選購保健品時，記得認明信譽良好、來源標示清楚的品牌，才買得安心。想要身體健康除了仰賴保健品，根本的均衡飲食、規律運動、作息正常也要做到，雙管齊下效果更佳。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法