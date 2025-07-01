健康網》畸胎瘤與性行為無關！ 醫：多數為良性

醫師說明，卵巢畸胎瘤和性經驗一點關係都沒有，它屬於「生殖細胞腫瘤」的一種，大多沒有症狀，常常是在定期超音波檢查意外發現；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕沒有過性行為怎麼肚子裡會長畸胎瘤？美迪大直婦產科診所主治醫師杜依儒說明，卵巢畸胎瘤和性經驗一點關係都沒有，它屬於「生殖細胞腫瘤」的一種，雖然名字聽起來有點可怕，但大部分畸胎瘤都是良性的，可以定期超音波追蹤，如果大小超過5公分，或長大速度快、造成壓迫症狀、疼痛，就建議手術切除，同時也能確認病理診斷。

杜依儒在臉書專頁「婦產科 杜依儒醫師」發文表示，畸胎瘤是一種常見的卵巢良性腫瘤，它是從原始的卵細胞分化出來的，有點像幹細胞，可以長出各種奇奇怪怪的組織，如頭髮、牙齒、軟骨、神經等，和性行為完全無關。

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杜依儒指出，畸胎瘤形成的原因，主要跟胚胎發育過程的細胞分化有關，跟性行為、清潔、感染、避孕方式都沒有關係，所以即使沒有性經驗，也可能長畸胎瘤。畸胎瘤大多沒有症狀，常常是在定期超音波檢查意外發現，但當腫瘤慢慢變大時，開始會有壓迫悶脹感，甚至如果發生腫瘤扭轉時，會突然劇痛（卵巢扭轉，需急診處理）。

杜依儒說，畸胎瘤的手術選擇，除了腹腔鏡微創手術，也能使用「自然孔內視鏡手術」，這樣肚子上就會沒有傷口、恢復更快。

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