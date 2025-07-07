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健康網》孕媽咪總是睡不好 中醫師解析孕期3階段睡眠困擾

2025/07/07 21:45

蔡承玲在臉書發文指出，從噁心頻尿到腹部沉重，每個孕期階段都可能面臨不同的睡眠挑戰；圖為情境照。（圖取自freepik）

蔡承玲在臉書發文指出，從噁心頻尿到腹部沉重，每個孕期階段都可能面臨不同的睡眠挑戰；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕懷孕是人生中一段既期待又辛苦的旅程，不過不少孕媽咪卻常為「睡不好」所苦。翰醫堂中醫診所中醫師蔡承玲在臉書發文指出，從噁心頻尿到腹部沉重，每個孕期階段都可能面臨不同的睡眠挑戰。對此，中醫師提醒，透過辨證施治與溫和調理，有助於緩解孕期不適，提升整體睡眠品質。

蔡承玲分享孕期3階段會面對到的身體變化與睡眠問題。

孕早期 1至3個月

由於荷爾蒙變化劇烈，不少孕婦雖然白天感到嗜睡，但夜晚卻容易淺眠，甚至因頻尿、噁心或嘔吐而難以入睡或被迫醒來，導致作息紊亂、精神不濟。

孕中期 4至6個月

整體身體狀況趨於穩定，睡眠品質最佳階段，但子宮逐漸變大，開始壓迫下肢血管，可能引發腿部水腫或抽筋，夜間胎動也會干擾入眠；部分孕婦甚至因體重增加而出現呼吸不順，影響深度睡眠。

孕晚期 7至9個月

身體負擔明顯加劇，睡眠障礙更為常見。此階段最常見的問題包括仰躺睡時壓迫下腔靜脈、腰背痠痛、翻身困難，甚至頻繁夜尿、胃食道逆流與呼吸不順等狀況，都會讓孕媽咪難以獲得充足休息。

蔡承玲補充，無論是初期的不適、中期的壓力、還是後期的沉重感，中醫透過辨證調理與溫和的治療方式，都能幫助孕媽咪緩解不適、提升睡眠品質。

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