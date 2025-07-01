健康網》吃安眠藥夢遊失憶 食藥署：當心傷害死亡風險高

食藥署說明，失眠者使用鎮靜安眠藥，可能增加複雜性睡眠行為的發生，對於服用者來說，具有造成傷害或死亡的風險；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕失眠為現代人困擾的文明病之一，為解決症狀，許多人往往想到使用安眠藥，但安眠藥真能一勞永逸嗎？對此，食藥署說明，國人服用的安眠藥，以屬於Z-drugs的唑匹淀為多數，使用鎮靜安眠藥，確實可能增加睡著後自行走動、吃東西、出門、操作機械裝置等「複雜性睡眠行為」，對於服用者來說，具有造成傷害或死亡的風險。

食藥署於臉書專頁「藥博士 正藥說」發文表示，鎮靜安眠藥主要為分為2類，包括：苯二氮平類（benzodiazepines, BZDs）、非苯二氮平類（non-BZDs），又稱為「Z-drugs」。據統計，國人服用的安眠藥當中，以屬於「Z-drugs」的唑匹淀 （Zolpidem）使用最多。

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複雜性睡眠行為致安全風險

聽說吃安眠藥會夢遊，這是真的嗎？食藥署指出，服用鎮靜安眠藥確實被發現增加夢遊相關睡眠行為的發生。服用者睡著後，可能會自行走動、說話或吃東西，甚至出門或操作機械裝置，醒來後卻完全沒有記憶；這些行為統稱為「複雜性睡眠行為（complex sleep behaviors）」，儘管發生率不高約3-4%，但仍有安全風險。

食藥署說，複雜型睡眠行為發生時，睡著的患者可能會自行走動、說話或吃東西或出門等，醒來後卻完全失憶；情境照。（圖取自freepik）

食藥署進一步表示，雖然複雜性睡眠行為的發生比率不是很高，但因可能帶來嚴重傷害甚至死亡風險，台灣食品藥物管理署（TFDA）已規定醫師，禁止處方含eszopiclone、zaleplon、zolpidem及zopiclone等成分的安眠藥品給使用後曾發生複雜性睡眠行為者。

若出現夢遊狀況怎麼辦？食藥署提醒，服用藥物者若出現複雜性睡眠行為，應儘速回診告知醫師，由專業醫師評估是否更換藥物或調整劑量。據研究顯示，這類病人在停藥或更換藥品後，複雜性睡眠行為就能獲得改善。

居家環境應移除障礙與危物

此外，食藥署建議，為了預防發生夢遊時產生危險，服用藥物者的同住家人也須特別注意，也應做好環境安全管理；包括：設定密碼門鎖、收起刀具等危險物品、移除樓梯障礙物，避免患者夢遊時發生意外。

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