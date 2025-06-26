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健康 > 抗老養生 > 運動復健

女學生脊椎側彎 胸椎嚴重側彎釀呼吸喘！矯正後長高9公分

2025/06/26 17:43

潘建州醫師指黃同學罹患「青少年非特異性脊椎側彎」，呈現ｓ型，胸椎側彎達９０度，壓迫心肺，造成呼吸喘、無法躺平。（記者蔡淑媛攝）

潘建州醫師指黃同學罹患「青少年非特異性脊椎側彎」，呈現ｓ型，胸椎側彎達９０度，壓迫心肺，造成呼吸喘、無法躺平。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕僑生黃姓女大生罹患「青少年非特異性脊椎側彎」，嚴重側彎，胸椎側彎角度更達90度，壓迫心臟、肺臟，造成呼吸喘、無法躺平且常疼痛，電腦斷層影像如同一隻蜈蚣盤據在背部，3年前就讀大學前接受台中榮總機械手臂輔助脊椎融合手術，在13個椎節植入骨釘截彎取置矯正，身高155公分也長高到164公分，終於可以挺直腰背，正常生活、好好運動，還能從事立槳運動，活動不受限。

黃同學術後參加SUP立槳活動。（黃同學提供）

黃同學術後參加SUP立槳活動。（黃同學提供）

台中榮總脊椎外科主任潘建洲指出，青少年非特異性脊椎側彎發生原因不明，每個椎體結構沒有問題，但排列嚴重彎曲，黃生如果不處理，會持續脊椎側彎，最後坐輪椅、臥床，由於側彎角度超過50度，必須手術矯正，每節脊椎內部與周圍都有脊髓神經與大血管通過，胸椎旁更有心臟、肺臟，脊椎植釘一旦偏移，可能造成脊椎骨折、神經損傷，嚴重者恐癱瘓或危及生命。

台中榮總副院長李政鴻指出，脊椎變形分為側彎與駝背，其中脊椎側彎是青少年最大的問題，造成生長遲滯、外觀變形、影響社交，如果治療好能對身心極大助益，他說，脊椎側向彎曲超過10度就是脊椎側彎，青少年發生率為5%，不明原因脊椎長歪而導致側彎，好發於10-15歲，如果超過20度就須穿背架矯正，超過40度則建議動手術。

潘建州醫師指黃同學嚴重腰椎嚴重側彎，進行機械手臂輔助手術矯正拉直，能挺直腰背正常活動。（記者蔡淑媛攝）

潘建州醫師指黃同學嚴重腰椎嚴重側彎，進行機械手臂輔助手術矯正拉直，能挺直腰背正常活動。（記者蔡淑媛攝）

潘建洲說，傳統做脊椎矯正手術是醫師憑經驗徒手將骨釘植入脊椎，風險較高，建議透過自費項目雷納生機械手臂輔助，術前進行斷層掃描檢查、拍攝X光片，可精準計算植釘路徑及位置，相當精準，他在黃生胸椎第3節到腰椎第3節，共13個椎體，植入26顆骨釘，將脊椎矯正至20度以內，術後立刻長高9公分，隔天能下床走路。

潘建州說，脊椎側彎原因可分為非特異性、先天性、神經肌肉性、退化性及其他因素，其中非特異性脊椎側彎常發生於青春期，先天性脊椎側彎來自椎體發育異常；神經肌肉性脊椎側彎與神經肌肉異常等疾病有關；退化性脊椎側彎則多見於老年人，大多因椎間盤與骨關節退化所致。

李政鴻也建議民眾對孩子脊椎側彎有疑慮，可做彎曲側試，讓孩往前彎腰，再從臀部看孩子背部，如果有一高一低，可就醫檢查。

黃生高中時就從印尼來台就學，3年前手術讓他重獲新生，現在已經大三，半工半讀，當年手術費用由高中老師為她公益募款籌措，讓她十分感謝醫療團隊及台灣愛心人士，現在除了擔心台灣、印尼文化交流的志工也宣傳台灣醫療進步。

台中榮總骨科部團隊以脊椎機械手臂為嚴重脊椎側彎患者黃同學（中）成功矯正脊椎（記者蔡淑媛翻攝）

台中榮總骨科部團隊以脊椎機械手臂為嚴重脊椎側彎患者黃同學（中）成功矯正脊椎（記者蔡淑媛翻攝）

黃同學罹患「青少年非特異性脊椎側彎」，呈現ｓ型，胸椎側彎達90度（圖左），接受機械手臂輔助矯正手術，將脊椎拉直（圖右）。（記者蔡淑媛翻攝）

黃同學罹患「青少年非特異性脊椎側彎」，呈現ｓ型，胸椎側彎達90度（圖左），接受機械手臂輔助矯正手術，將脊椎拉直（圖右）。（記者蔡淑媛翻攝）

潘建洲醫師指出，機械手臂輔助脊椎融合手術，可精準計算植釘位置植入。（記者蔡淑媛翻攝）

潘建洲醫師指出，機械手臂輔助脊椎融合手術，可精準計算植釘位置植入。（記者蔡淑媛翻攝）

潘建州醫師指黃同學罹患「青少年非特異性脊椎側彎」，脊椎呈現ｓ型，胸椎側彎達90度（圖左）。（記者蔡淑媛攝）

潘建州醫師指黃同學罹患「青少年非特異性脊椎側彎」，脊椎呈現ｓ型，胸椎側彎達90度（圖左）。（記者蔡淑媛攝）

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