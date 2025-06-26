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健康網》避免被蚊子叮上 日專家：防蚊噴霧、衣物是關鍵

2025/06/26 20:57

專家指出，防蚊關鍵在於防蚊噴霧要使用正確，及衣物要選擇淺色系及不貼皮膚的款式；情境照。（圖取自freepik）

專家指出，防蚊關鍵在於防蚊噴霧要使用正確，及衣物要選擇淺色系及不貼皮膚的款式；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕無論是在室外遊玩或是夜深人靜，蚊子的嗡嗡聲總是惱人。《NHK》邀請害蟲防治技術研究所蚊子生態專家白井良和分享「如何避免蚊子叮咬」，關鍵在於防蚊噴霧要使用正確，及衣物要選擇淺色系及不貼皮膚的款式。

白井良和說明，如果使用防蚊噴霧還被蚊子咬，可能是使用方式錯了，正確方法在於「均勻噴灑」，根據防蚊噴霧的使用說明，直接噴在皮膚上後用手均勻塗抹，效果更佳。如果要噴在臉部與頸部，記得先噴在手上後，再抹到臉頰與額頭，且要避免眼睛、鼻子、嘴巴周圍，記得別忘記耳後與脖子。

另外，白井良和提到，防蚊噴霧一天不該只噴一次，由於汗水及雨水可能會讓防蚊噴霧失效，所以依照產品特性，每2-3小時需要補噴一次。使用前記得要仔細閱讀防蚊噴霧的成分與注意事項，有些可能有年齡限制。

白井良和指出，不被蚊子叮上的穿著重點在於「不緊貼皮膚的衣服」與「淺色系衣物」。蚊子的針長度大約2毫米，如果穿寬鬆的衣物，衣服與皮膚之間有空隙，較不容易被蚊子叮咬。至於淺色系（如白色、淺黃色）不太吸引蚊子，相反的黑色或藏青色系更容易吸引蚊子注意。

白井良和提到，夜深人靜是蚊子的活耀時段，因此睡前採取預防措施很重要，蚊子白天通常會藏身在人們難以察覺的地方，例如架子後面、桌子後面或床底下，導致人們常在睡覺時被叮咬，因此再睡前使用防蚊噴霧是個好主意，蚊子會一直活耀至秋季來臨，採取適當預防措施非常重要。

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