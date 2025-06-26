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健康網》腹部脂肪好頑強？ 英研究：碳水循環破僵局

2025/06/26 19:13

醫師指出，打破腹部脂肪難瘦僵局的關鍵在於碳水循環；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，打破腹部脂肪難瘦僵局的關鍵在於碳水循環；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕總覺得腹部脂肪特別難瘦，難道注定要被「基因」打敗嗎？新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，打破僵局的關鍵在於碳水循環，1項英國研究進行了為期3個月的隨機對照試驗，發現碳循環組平均體脂下降約3.7公斤，勝過持續節食組的2公斤，且胰島素阻抗也得到顯著改善。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文說明，腹部脂肪之所以頑固主要是因為腹部多屬於內臟脂肪，當胰島素阻抗或皮質醇濃度偏高時，特別容易囤積；再者，因人體本能想保留能快速動員的能量庫（fight-or-flight 機制），腰間就容易「被加碼」；此外，也可能是女性更年期、男性睪固酮下降，讓腹部成為脂肪的「最後一站」。

蕭捷健引述1項英國研究，將受試者分為每週任選2天進行嚴格低碳飲食（碳水化合物攝取<50g），其餘5天正常攝取熱量的碳循環組，與每天都採取熱量較低的飲食的每日節食組，結果發現，短暫的低碳日可以有效降低胰島素、啟動脂肪燃燒。但千萬別小看身體的適應力，如果每天都吃得一樣，身體很快就習慣了，減脂效果就會停滯。

蕭捷健也分享另一名讀者的經驗，他曾參與直銷減肥，進行7、8個月的極低碳飲食，雖然有瘦後續卻掉髮復胖，點出了「偶爾低碳效果好，但天天低碳身體會反撲」的關鍵，因此正確答案是要把碳水化合物「慢慢加回來」，碳循環不是一套嚴苛的規定，而是一種與身體對話、找回平衡的智慧。

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