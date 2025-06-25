健康網》等放榜壓力大 專家籲家長「如常陪伴」是最好解方

國外研究顯示，學生在等待成績時所承受的壓力比發現考試不及格後所感受到的壓力更大；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國外一項研究顯示，學生在等待成績時所承受的壓力比發現考試不及格後所感受到的壓力更大，因此專家籲家有考生者在孩子等候結果期間，不宜將獎懲與成績結果綁在一起，如常陪伴才是最重要的。

國中會考的分發結果將於7月初揭曉，董氏基金會指出，根據澳洲墨爾本大學的學者在去年12月發表於《情緒（Emotion）》的研究指出，在以101名大學心理學系學生為研究對象，結果發現，等待成績公布的期間，學生的焦慮指數明顯高於成績公布後，即使成績不如預期，當下情緒反應反而較為平穩。

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成大教育研究所教授董旭英指出，面對如會考、大學入學指定科目考試等關鍵性考試時，考生在等待結果期間的焦慮感確實會升高。焦慮程度與個人性格相關，傾向負面思考者當可掌握的資訊越少，焦慮感往往越強；有人會選擇降低期待，避免結果不如理想時產生過大的失落感。

他建議，教師可多輔導學生進行志願規劃安排，同時應加強傳遞一個重要觀念，那就是考試結果並非就此決定終身，未來仍有能力和機會扭轉局勢。鼓勵學生培養適宜的紓壓方式，練習正向思考。

董旭英提醒，正向思考並非忽視負面情況，需全面理解事件的正反兩面及其影響，進而引導自己從積極角度思考下一步行動。以段考為例：考得不理想時，應具體分析哪些科目需加強，未來如何規劃時間補足弱項。當能以更具解釋力、彈性且多元角度看待事情時，能轉變思考模式，有助於減緩焦慮。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，等待成績結果會有焦慮緊張的感覺，代表著對這件事的在乎，不全然是壞事，若能接納當下的情緒，即便是負面的，當理解是因為自己在乎，情緒的影響力會隨之減弱。

她建議，可透過3個步驟練習接納情緒。

●覺察與辨識感受，釐清這份情緒是有明確原因，還是沒來由的。

●要充分體會這些感受的存在，就算是負面的情緒也不要壓抑或逃避。

●不要去批判情緒，理解這樣的感受是正常且合理的，避免將情緒擴大解讀，像是認為永遠都做不好、真的很糟糕…等，否則容易陷入更深的自我否定。

葉雅馨建議，在孩子等候結果期間，家長不宜將過多期待懲罰與成績結果綁在一起，例如一味強調如果考上就帶你去哪裡玩、成績好就買你想要的東西，無形中可能會放大他們對結果的焦慮，增加其情緒的波動。

葉雅馨提醒，最重要的是留意孩子的情緒狀態，適時引導他們轉移注意力，可一起去運動、逛街、吃美食、看電影，或主動詢問他想要做些什麼。即便是發呆、玩電動，可都給予他足夠的空間與自由。畢竟，等待結果期間及公布後可能會承受更多負面情緒，與其過度干預，不如依他所想要的，才是最好的陪伴方式。

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