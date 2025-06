健康網》5秒撿食物真的安全？ 醫提醒：乾的也會被細菌污染

劉博仁指出,不要因為食物是乾的就掉以輕心,細菌一樣會透過食物的氣孔「黏上去」,掉在地上的食物最好都不要再吃。(圖取自freepik)

羅碧/核稿編輯

〔健康頻道/綜合報導〕我們都聽過「5秒內撿起來沒事」的理論,也聽過進階版:「乾的可以、濕的才要小心。」這乍聽起合理,但實際上科學研究,乾的照樣會被污染,甚至更容易讓你誤判安全,才更危險!科博特診所院長劉博仁指出,不要因為食物是乾的就掉以輕心,細菌一樣會透過食物的氣孔「黏上去」,掉在地上的食物最好都不要再吃。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享,一篇2016 年的研究「Longer contact times increase cross‑contamination of Enterobacter aerogenes from surfaces to food」提到,細菌可以在「不到一秒內」就跳到你掉在地上的食物上。而且研究還發現,地板或桌面的乾淨程度,才是影響是否安全的關鍵。

所以,不是食物「濕還是乾」決定風險,而是它「掉在哪裡」。但為什麼乾的東西掉地上要更小心?劉博仁提到以下3點:

●你比較容易「放心吃下去」:濕的食物掉下去,很多人會覺得「黏到灰塵了,好噁」,就不吃了;但乾的(像餅乾、堅果、麵包)看起來沒什麼,拍拍就吃下去,這就是陷阱!

●乾的食物也有毛細孔結構:像餅乾、麵包這種乾燥食物,表面其實充滿微小氣孔,一旦碰到細菌,也一樣會吸進去,只是你肉眼看不到。

●地板、桌面比你想像的髒:尤其是在公共場所、餐廳、學校桌子、書桌,沒看到不代表沒細菌,研究甚至發現,很多桌子、地板上的細菌量比馬桶還高!建議是:乾的不代表安全,掉地上最好都不要再吃。

下次當你想撿起掉在地上的堅果、餅乾、糖果時,想像它上面「看不見的細菌大軍」,你就會明白,不是怕浪費,是怕拉肚子。

