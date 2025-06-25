健康網》5秒撿食物真的安全？ 醫提醒：乾的也會被細菌污染

劉博仁指出，不要因為食物是乾的就掉以輕心，細菌一樣會透過食物的氣孔「黏上去」，掉在地上的食物最好都不要再吃。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕我們都聽過「5秒內撿起來沒事」的理論，也聽過進階版：「乾的可以、濕的才要小心。」這乍聽起合理，但實際上科學研究，乾的照樣會被污染，甚至更容易讓你誤判安全，才更危險！科博特診所院長劉博仁指出，不要因為食物是乾的就掉以輕心，細菌一樣會透過食物的氣孔「黏上去」，掉在地上的食物最好都不要再吃。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，一篇2016 年的研究「Longer contact times increase cross‑contamination of Enterobacter aerogenes from surfaces to food」提到，細菌可以在「不到一秒內」就跳到你掉在地上的食物上。而且研究還發現，地板或桌面的乾淨程度，才是影響是否安全的關鍵。

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所以，不是食物「濕還是乾」決定風險，而是它「掉在哪裡」。但為什麼乾的東西掉地上要更小心？劉博仁提到以下3點：

●你比較容易「放心吃下去」:濕的食物掉下去，很多人會覺得「黏到灰塵了，好噁」，就不吃了；但乾的（像餅乾、堅果、麵包）看起來沒什麼，拍拍就吃下去，這就是陷阱！

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●乾的食物也有毛細孔結構:像餅乾、麵包這種乾燥食物，表面其實充滿微小氣孔，一旦碰到細菌，也一樣會吸進去，只是你肉眼看不到。

●地板、桌面比你想像的髒:尤其是在公共場所、餐廳、學校桌子、書桌，沒看到不代表沒細菌，研究甚至發現，很多桌子、地板上的細菌量比馬桶還高！建議是：乾的不代表安全，掉地上最好都不要再吃。

下次當你想撿起掉在地上的堅果、餅乾、糖果時，想像它上面「看不見的細菌大軍」，你就會明白，不是怕浪費，是怕拉肚子。

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