自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

三班護病比達標獎金5.47億 政府「先鼓勵後入法」獲肯定

2025/06/25 18:15

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，肯定政府「先鼓勵後入法」的作法，有助引導醫療機構往那個方向去努力。（資料照）

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，肯定政府「先鼓勵後入法」的作法，有助引導醫療機構往那個方向去努力。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部去年3月起推動「三班護病比」制度，鼓勵醫院補足護理人力，首波「達標獎勵金」已發放給363家達標醫院，總金額約5.47億元。對此，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，肯定政府「先鼓勵後入法」的作法，有助引導醫療機構往那個方向去努力，也呼籲明年健保總額成長率不要低於5.5%，讓醫療機構能夠更有韌性與底氣為護理人員加薪。

針對三班護病比先達標先獎勵首次撥付，洪子仁指出，肯定政府「先鼓勵後入法」的作法，雖然金額不是那麼多，但有助於引導醫療機構往那個方向去努力，像是新光醫院領取800多萬元，大約在第12名，就是要求護理部一定要先達成三班護病比基準。

不過，洪子仁也提到，在這個制度上路後，的確也看到有些醫院為了確保能夠達成三班護病比，因此會某種程度地減少開床，此舉可望提升民眾的住院品質，避免護病比不足而造成死亡率增加，卻也必須檢視目前醫院實際使用床數，並未回到新冠疫情前的困境。

洪子仁指出，問題的根本仍是護理人員的不足，但這2年也確實看到在政府擴大健保總額成長率，加上公務預算的挹注，讓醫療機構更有韌性與底氣去為護理人員加薪，為了能夠讓病床開好開滿，呼籲明年健保總額成長率不要低於5.5%，讓醫療機構能夠加薪聘僱與留任人力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中