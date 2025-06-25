三班護病比達標獎金5.47億 政府「先鼓勵後入法」獲肯定

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，肯定政府「先鼓勵後入法」的作法，有助引導醫療機構往那個方向去努力。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部去年3月起推動「三班護病比」制度，鼓勵醫院補足護理人力，首波「達標獎勵金」已發放給363家達標醫院，總金額約5.47億元。對此，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，肯定政府「先鼓勵後入法」的作法，有助引導醫療機構往那個方向去努力，也呼籲明年健保總額成長率不要低於5.5%，讓醫療機構能夠更有韌性與底氣為護理人員加薪。

針對三班護病比先達標先獎勵首次撥付，洪子仁指出，肯定政府「先鼓勵後入法」的作法，雖然金額不是那麼多，但有助於引導醫療機構往那個方向去努力，像是新光醫院領取800多萬元，大約在第12名，就是要求護理部一定要先達成三班護病比基準。

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不過，洪子仁也提到，在這個制度上路後，的確也看到有些醫院為了確保能夠達成三班護病比，因此會某種程度地減少開床，此舉可望提升民眾的住院品質，避免護病比不足而造成死亡率增加，卻也必須檢視目前醫院實際使用床數，並未回到新冠疫情前的困境。

洪子仁指出，問題的根本仍是護理人員的不足，但這2年也確實看到在政府擴大健保總額成長率，加上公務預算的挹注，讓醫療機構更有韌性與底氣去為護理人員加薪，為了能夠讓病床開好開滿，呼籲明年健保總額成長率不要低於5.5%，讓醫療機構能夠加薪聘僱與留任人力。

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