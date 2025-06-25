健康網》運動後「進食黃金期」免怕胖！ 醫揭4原理

醫師指出，運動完是「吃」的黃金時機，此時肌肉能吸收大量碳水、活化ANGPTL4蛋白，變得超會燃脂，讓我們變壯而不是發胖；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「運動完吸收會更好，所以要少吃？」這是不少人存有的迷思。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健強調，運動完才是吃的黃金時機，此時肌肉能吸收大量碳水、活化ANGPTL4蛋白，變得超會燃脂，讓我們變壯而不是發胖，如果長期不運動，脂蛋白脂酶就無法運作，脂肪只好持續待在脂肪細胞，無法燃脂。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，想大吃碳水甚至脂肪，運動完是最佳時機，這時是身體最不會變胖的時候。他引述《運動營養學》內容指出，運動後的肌肉像海綿，能吸收大量碳水和脂肪，被視作肌肉的燃料和線條修補的材料。

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他表示，若運動後還硬撐、節制進食，其實是在辜負身體為我們開啟的「福利時段」。對此，他也列出4點證明運動後進食不會胖的原因：

肌肉是碳水大胃王

吃完飯，血糖會上升，可以靠肌肉來幫忙吸收。蕭捷健指出，在胰島素功能正常運作下，吃進去的葡萄糖有將近85%是靠肌肉吸收；換句話說，肌肉越有在動、越有在訓練，就越能把碳水吃進去，不會轉成脂肪。

運動後吃碳水是變壯非發胖

2011年美國1項研究指出，一次中等強度的運動後，肌肉會變得超「渴」，吸糖速度超級快。

研究指出，原本肝醣儲存速率是6.2 mmol/L，運動後直接跳到28.5 mmol/L，提升超過3倍。同時，肝臟把糖轉成脂肪的比例也會大幅降低27%，肝臟產生三酸甘油酯（TG）的速率也降了約40%。意思就是，吃一樣的碳水，有運動時會被拿去補肌肉，沒運動時則會跑去變成肥油。

醫師分享，同樣都是吃碳水，有運動時會被拿去補肌肉，沒運動則會變成肥油儲存在體內；圖為情境照。（圖取自freepik）

不動就是把脂肪餵給脂肪細胞

1項刊登於《JCI Insight》的研究指出，如果長期沒運動，身體會自動改變「脂肪去哪裡」的規則。而決定脂肪去哪裡住的關鍵在於「脂蛋白脂酶（LPL）」這個幫手。

沒運動時，脂蛋白脂酶會跑去脂肪細胞那邊加班，讓脂肪更容易「入厝」儲存，反而肌肉這邊的脂蛋白脂酶閒閒沒事做，脂肪沒機會被拿去燃燒。

研究發現，2週沒運動，肌肉的脂蛋白脂酶活性會大幅下降45–75%，脂肪細胞的脂蛋白脂酶則增加86%。當脂蛋白脂酶在肌肉這邊閒閒沒事做，跑去脂肪細胞加班時，就會導致吃進來的脂肪不但沒被燒掉，還乖乖進入脂肪倉庫存放起來。

運動後吃更燃脂

蕭捷健引述2024年1項國外研究指出，運動會讓身體開啟一種「脂肪再分配模式」，也就是讓脂肪優先流向「消耗型」的肌肉和心臟，而不是「儲存型」的脂肪細胞。

而這背後有個關鍵調控蛋白叫「ANGPTL4」，它會在我們運動時被活化，抑制脂肪細胞的脂肪吸收力，讓肌肉變得超會燃脂。

所以如果很努力運動完卻怕胖不敢吃，蕭捷健打比方，就像：「門打開讓快遞送肌肉修補包進來，結果自己不簽收。」

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