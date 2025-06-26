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健康網》藥水沒喝完放冰箱？ 藥師：恐加速壞掉
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕許多人可能都會認為「開瓶後的糖漿或液體藥品需要冷藏」；對此，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」提醒，實際上這麼做可能導致藥品更快變壞。由於藥品不是食物，並不建議隨便將其放入冰箱，因此在使用藥品的過程中，一定要仔細閱讀藥物說明書和諮詢專業的醫療人員。
懸液用粉劑
洪正憲指出，許多抗生素藥水是從粉末混製而成。尚未製成藥水前，可以存放到保存期限。但是一旦調製成藥水，就只能保存5-14天左右。
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洪正憲說，有些藥水配製後需要冷藏，如諾快寧，而有些則推薦在室溫儲存，例如日舒、菌巴達等。在使用這類藥品時，請仔細閱讀藥物說明，或詢問你的藥師。
糖漿
洪正憲表示，像是兒童常用的止咳藥水、退熱藥水等糖漿類藥品，通常不會一次用完，除非藥品說明書有特別指出，否則並不需要冷藏。其實，糖漿放在冰箱反而可能結晶，甚至可能變質和產生沉澱。這類藥品最好是放在陰涼乾燥的地方，開封後在室溫下約可以存放一個月。
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