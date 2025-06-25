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桃園7月1日起補助帶狀疱疹疫苗 放寬年齡、先完成這一步

2025/06/25 15:34

桃園市長張善政25日主持市政會議時宣布，桃園將自今年7月1日起推出帶狀疱疹疫苗補助。（記者鄭淑婷攝）

桃園市長張善政25日主持市政會議時宣布，桃園將自今年7月1日起推出帶狀疱疹疫苗補助。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長張善政今（25）日主持市政會議時宣布，桃園將自今年7月1日起推出帶狀疱疹疫苗補助，施打資格也放寬至50歲，但民眾須接種過流感及新冠疫苗，且須完成預立醫療決定簽署，才能享有「第1劑疫苗自費、第2劑免費接種」的優惠。

根據衛生福利部統計，國人每3人就有1人曾罹患帶狀疱疹，也是俗稱的「皮蛇」，引發長期的神經痛，對生活品質、身心健康造成很大影響，年齡愈大，風險也愈高，過去議員質詢時都疾呼市府針對帶狀疱疹疫苗施打給予相關補助。

張善政表示，桃園將自今年7月1日起推出帶狀疱疹疫苗補助，跟其他縣市不同的是，其他縣市大多限定65歲以上且針對中低收入戶，桃園市衛生局檢討後放寬至50歲以上民眾，但須積極配合政府推行的健康促進等衛生政策。

張善政表示，民眾必須完成「預立醫療決定書」，萬一遇到非常難挽回的症狀時，可以有自主權，不要再做無謂醫療，且去年有接種過流感及新冠疫苗，符合資格者第1劑仍要自費、第2劑則完全免費，預估可以省下8500元。

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