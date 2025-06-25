自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

北門區災害韌性網絡建構 南鯤鯓代天府、北門綜合長照簽訂支援協定

2025/06/25 14:25

強化北門區災害應變能力與災時緊急支援資源整合，北門區公所今與北門綜合長照機構簽訂支援協定。（北門區公所提供）

強化北門區災害應變能力與災時緊急支援資源整合，北門區公所今與北門綜合長照機構簽訂支援協定。（北門區公所提供）

〔記者王涵平／台南報導〕強化北門區災害應變能力與災時緊急支援資源整合，北門區公所今與南鯤鯓代天府、北門綜合長照機構簽訂支援協定，災時支援單位將提供短暫、緊急安置與熟食，公私協力保障民眾生命安全。

支援協定簽約儀式今（25）在北門區公所舉行，北門區長林建男表示，在災害發生的第一時間，快速而有系統的應變與支援網絡至關重要，與長照機構、企業與宗教單位攜手簽署協定，不只是資源的整合，更是一種社區互助精神的體現。

今日簽訂的支援內容包括，南鯤鯓代天府-北門區公所辦理災民短期安置處所收容契約書，提供香客大樓100床，以及救災供應災民熟食合約書，提供熟食200份；北門綜合長照機構-北門區災時緊急安置處所支援協定書，提供特殊需求10床。

公所指出，透過跨機關、跨領域的合作模式，投入於緊急安置、物資供應、熟食配送提供等關鍵環節，建構更完善的災害支援體系，提升社區整體韌性，成為公私協力、社區共生的實踐典範。

強化北門區災害應變能力與災時緊急支援資源整合，北門區公所今與南鯤鯓代天府簽訂支援協定。（北門區公所提供）

強化北門區災害應變能力與災時緊急支援資源整合，北門區公所今與南鯤鯓代天府簽訂支援協定。（北門區公所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中