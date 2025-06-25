北門區災害韌性網絡建構 南鯤鯓代天府、北門綜合長照簽訂支援協定

強化北門區災害應變能力與災時緊急支援資源整合，北門區公所今與北門綜合長照機構簽訂支援協定。（北門區公所提供）

〔記者王涵平／台南報導〕強化北門區災害應變能力與災時緊急支援資源整合，北門區公所今與南鯤鯓代天府、北門綜合長照機構簽訂支援協定，災時支援單位將提供短暫、緊急安置與熟食，公私協力保障民眾生命安全。

支援協定簽約儀式今（25）在北門區公所舉行，北門區長林建男表示，在災害發生的第一時間，快速而有系統的應變與支援網絡至關重要，與長照機構、企業與宗教單位攜手簽署協定，不只是資源的整合，更是一種社區互助精神的體現。

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今日簽訂的支援內容包括，南鯤鯓代天府-北門區公所辦理災民短期安置處所收容契約書，提供香客大樓100床，以及救災供應災民熟食合約書，提供熟食200份；北門綜合長照機構-北門區災時緊急安置處所支援協定書，提供特殊需求10床。

公所指出，透過跨機關、跨領域的合作模式，投入於緊急安置、物資供應、熟食配送提供等關鍵環節，建構更完善的災害支援體系，提升社區整體韌性，成為公私協力、社區共生的實踐典範。

強化北門區災害應變能力與災時緊急支援資源整合，北門區公所今與南鯤鯓代天府簽訂支援協定。（北門區公所提供）

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