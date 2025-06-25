墾丁餐廳食物中毒案 台東律師公會近半發病 「開回台東急診」

台東律師公會歡欣出遊，卻在墾丁傳出近半數人疑似食物中毒。（台東律師公會提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕近日傳出墾丁食物中毒案，來自新北共22大3小傳出食物中毒，另一團則是台東律師公會舉辦的2天1夜行，32人出遊、15位傳出食物中毒，許多團員都是在墾丁即發病，直到返回台東路上病情加劇，還有人開車就快到台東，路上愈覺不對、要同伴尾隨照看，平安返回市區直接開到醫院掛急診。公會表示，靜待調查，會研擬相關措施保障會員權益。

目前狀況是，傳出食物中毒的2團皆到某老牌餐廳及墾丁著名飯店用餐，公會是在墾丁即有部分人有輕症，直到回台東後才各自掛急診，由於先前已有新北團體傳出食物中毒，公會表示，在和飯店聯絡後，得到回覆仍是要待屏東縣衛生局調查。

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而返回台東的團員雖然近半發病，但成員表示，依衛生局規定為，由於成員個別就診，不知何因、未能達到台東縣衛生局通報。縣衛生局表示，將再了解情況。

公會表示，台東律師公會委由知名旅行社籌辦國內旅遊墾丁2天1夜行程，期間為21日到22日的2天1夜，21日下榻墾丁著名大飯店，晚餐時間於大飯店自助式餐廳用餐。當日晚間即有團員有輕微腹瀉症狀，隔日的行程中團員陸續出現發燒、腹瀉反應，症狀最嚴重者，是在22日傍晚回到台東市區後，團員紛紛表示發燒、腹瀉等不適，最嚴重需要至醫院急診留院觀察。

台東律師公會出團32人，有15位食物中毒，情況並不輕微。律師公會目前已統計團員症狀及發病時間，主動通報衛生局並積極配合衛生局進行調查，理監事會也會研擬相關措施，依法爭取維護會員和眷屬的權益。

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