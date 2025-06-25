產後憂鬱不只影響母親 研究：父親心理困擾與子女發育遲緩有關

研究顯示，父親的心理健康是影響孩子發展的關鍵支柱，但他們的憂鬱與焦慮卻常成為家庭中被忽略的風暴，悄悄影響著身旁的下一代；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在迎接新生命的過程中，社會與醫療體系的目光往往聚焦在母親與嬰兒身上，但根據醫學新聞網站《Medical Xpress》報導，一份發表在頂尖期刊《美國醫學會兒科》（JAMA Pediatrics）的最新大規模研究，為所有家庭敲響了警鐘：父親的心理健康，是撐起孩子健全發展的另一根關鍵支柱，而我們正系統性地忽略了這個「隱形的隊友」。

這項由澳洲迪肯大學（Deakin University）與詹姆士庫克大學（James Cook University）學者主導的研究，並非單一報告，而是統合分析了全球超過80份相關的縱貫性研究。結果明確指出，父親在周產期（從懷孕到產後1年）的心理困擾，包括憂鬱、焦慮或壓力，與其子女日後在社交情緒、認知、語言甚至身體發育上的遲緩，存在顯著的關聯。

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詹姆士庫克大學資深研究員蒂格博士（Dr. Sam Teague）解釋，這意味著當父親為心理問題所苦時，可能會直接影響孩子如何與人互動、理解情緒、思考世界、溝通表達，甚至體現在體重、睡眠與飲食等生理模式上。更值得注意的是，這些負面影響從嬰兒期到兒童晚期都持續存在，顯示其影響的持久性。

研究進一步發現，父親在「產後」的心理狀態，比起在「懷孕期間」，對子女發展的影響力更大。蒂格博士認為，這可能反映了現代父親在孩子出生後，扮演了越來越多親力親為的「動手做」角色，他們的狀態自然更直接地傳遞給了孩子。然而，研究數據也顯示，澳洲約有1/10的新手爸爸達臨床憂鬱程度，1/5有顯著焦慮，但他們卻「從未在產前產後被常規地詢問過心理狀況」。

研究主要作者、迪肯大學臨床心理學家哈欽森（Delyse Hutchinson）副教授強調，這項研究結果凸顯了為新手父親提供更好心理健康支持的迫切性，這將為男性自身及其子女的發展，帶來連鎖性的正面效益。

研究團隊呼籲，應將父親納入周產期的心理健康篩檢，並提供目標明確的支持系統。他們近期開發的一款名為「Rover」的手機應用程式，便透過正念與認知行為療法，已證實能顯著改善新手父親的嚴重憂鬱與焦慮症狀。

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