自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

產後憂鬱不只影響母親 研究：父親心理困擾與子女發育遲緩有關

2025/06/25 13:13

研究顯示，父親的心理健康是影響孩子發展的關鍵支柱，但他們的憂鬱與焦慮卻常成為家庭中被忽略的風暴，悄悄影響著身旁的下一代；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

研究顯示，父親的心理健康是影響孩子發展的關鍵支柱，但他們的憂鬱與焦慮卻常成為家庭中被忽略的風暴，悄悄影響著身旁的下一代；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在迎接新生命的過程中，社會與醫療體系的目光往往聚焦在母親與嬰兒身上，但根據醫學新聞網站《Medical Xpress》報導，一份發表在頂尖期刊《美國醫學會兒科》（JAMA Pediatrics）的最新大規模研究，為所有家庭敲響了警鐘：父親的心理健康，是撐起孩子健全發展的另一根關鍵支柱，而我們正系統性地忽略了這個「隱形的隊友」。

這項由澳洲迪肯大學（Deakin University）與詹姆士庫克大學（James Cook University）學者主導的研究，並非單一報告，而是統合分析了全球超過80份相關的縱貫性研究。結果明確指出，父親在周產期（從懷孕到產後1年）的心理困擾，包括憂鬱、焦慮或壓力，與其子女日後在社交情緒、認知、語言甚至身體發育上的遲緩，存在顯著的關聯。

詹姆士庫克大學資深研究員蒂格博士（Dr. Sam Teague）解釋，這意味著當父親為心理問題所苦時，可能會直接影響孩子如何與人互動、理解情緒、思考世界、溝通表達，甚至體現在體重、睡眠與飲食等生理模式上。更值得注意的是，這些負面影響從嬰兒期到兒童晚期都持續存在，顯示其影響的持久性。

研究進一步發現，父親在「產後」的心理狀態，比起在「懷孕期間」，對子女發展的影響力更大。蒂格博士認為，這可能反映了現代父親在孩子出生後，扮演了越來越多親力親為的「動手做」角色，他們的狀態自然更直接地傳遞給了孩子。然而，研究數據也顯示，澳洲約有1/10的新手爸爸達臨床憂鬱程度，1/5有顯著焦慮，但他們卻「從未在產前產後被常規地詢問過心理狀況」。

研究主要作者、迪肯大學臨床心理學家哈欽森（Delyse Hutchinson）副教授強調，這項研究結果凸顯了為新手父親提供更好心理健康支持的迫切性，這將為男性自身及其子女的發展，帶來連鎖性的正面效益。

研究團隊呼籲，應將父親納入周產期的心理健康篩檢，並提供目標明確的支持系統。他們近期開發的一款名為「Rover」的手機應用程式，便透過正念與認知行為療法，已證實能顯著改善新手父親的嚴重憂鬱與焦慮症狀。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中